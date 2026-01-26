「ヤングアニマルWeb」人気作品『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』４話無料キャンペーン！！
(C)︎駄犬・鈴羅木かりん・芝／白泉社
ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！
『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』（駄犬／原作 鈴羅木かりん／漫画 芝／キャラクター原案）4話無料キャンペーン実施！！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
2/8(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
暗殺に怯える12歳の王子マルス。食事には毒が仕込まれているため、モンスターの肉を食べて生きていた。そしてある夜、赤髪の美女が現れ告げる。
「おまえ、見込みがあるな。私の弟子になれ」
たった一つの勘違いから、少年は（全く望んでないのに）最強の王へと成り上がる――！
【ヤングアニマルWeb】『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』はこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/9072aca10540d
【コミックス情報】１巻好評発売中！！最新２巻11/28に発売！
『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 1』（駄犬／原作 鈴羅木かりん／漫画 芝／キャラクター原案 白泉社）書影
モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 1
■著者名： 鈴羅木かりん / 駄犬 / 芝
■ISBNコード：9784592161028
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2025.1.29
『誰が勇者を殺したか』で話題沸騰の新人作家・駄犬原作、初のコミカライズ!!
『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 2』（駄犬／原作 鈴羅木かりん／漫画 芝／キャラクター原案 白泉社）書影
モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 2
■著者名： 鈴羅木かりん / 駄犬 / 芝
■ISBNコード：9784592161035
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2025.11.28
反乱戦争に勝利し、ファルーンの新国王となったマルス。国を挙げてモンスターの量産化計画を始動したがその影響を受けた隣国カドニアからクレームが入ってしまう。カドニアに流れ込んだモンスターを討伐するため黒の騎士団を派遣したが
そのひと月後、何故かカドニアのモンスター被害は悪化していて―ー!?たった一つの勘違いから始まる狂食英雄伝、混迷極まる第2巻!!