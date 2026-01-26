カミーユ・フォルネ 春のプレミアムレザーセレクション
株式会社 カミーユ・フォルネ ジャポン
新年度を迎える春。
次なる目標へカミーユ・フォルネのレザーグッズと共に迎えるのはいかがでしょうか？
厳選された素材、卓越したサヴォアフェール（匠の技）に支えられたカミーユ・フォルネの製品は、真のラグジュアリー製品といえるでしょう。ブランド発祥の原点である時計ベルトはもちろん、バッグやスモールレザーグッズなど、充実したラインナップ。
ブランド創設１９５４年以来、受け継がれたフランスのサヴォアフェール（匠の技)を礎に、卓越した技術で革製品をご提供しております。
１月２８日より、日本限定カラーのカードケースを新発売。新しいシーズンを迎える方への贈り物として、また、ご自身の新しいアイテムとしてご紹介します。
日本限定カラーのカードケースが加わり、充実した春のプレミアムレザーコレクションが揃っています。
日本限定カラー２色 １月２８日発売
日本限定カラー ２色登場
１月２８日より、人気のカードケースに、日本限定カラーが登場します。グレーのカーフ（ヴォーグレネ）をベースに、内側のポケットにグリーン、またはレッドのシャイニーなアリゲーターが施されている。
春の新スタートにピッタリの軽やかなベースカラー。開くとリッチなアリゲーターの光沢が美しい、カミーユ・フォルネ独特なデザインVERSO（ヴェルソ）シリーズ。
素材： カーフ（ヴォーグレネ）ｘアリゲーター
カラー：グレーｘグリーン、またはレッド
サイズ：7.5 x 11.5 x 1.5cm
価格： 77,000 円（税込）
VERSO（ヴェルソ）
フランス語で"裏側"という意味「VERSO（ヴェルソ）」の名が付けられたこのシリーズには、皮革素材と技術へのこだわりを貫くカミーユ・フォルネのアイデンティティが注ぎ込まれています。表素材には手になじみの良い牛革やカーフを使用し、あえて内側や側面にエキゾチックレザーをあしらうことで、上質素材と豪奢で優美なエキゾチックレザーが独特な世界観を生み出します。
新色インディゴブルーも登場
同じくVERSO（ヴェルソ）シリーズに新色インディゴも登場します。
ボディの牛革（トリヨン）と、シャイニーなアリゲーターとのコンビネージョンが美しい、新色インディゴブルーが登場。 上記と同様のカードケースと右の写真のコンパクトウォレットの2種類が登場します。
コンパクトウォレット
素材： 牛革(トリヨン）ｘ アリゲーター
カラー：インディゴ
サイズ：9.5 X 9.0 cm
価格： 115,500 円（税込）
https://camillefournet.jp/blogs/featured/newlife-gifts
新色 インディゴブルー １月２８日発売
その他、新年度を迎える「春」にふさわしい商品が揃っています。
フォトギャラリー
この件に関するお問合せは下記までお願いします。
株式会社 カミーユ・フォルネ ジャポン PR斎藤美奈子
e-mail: msaito@camillefournet.jp tel: 03 3543 1212