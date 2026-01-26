飲む“桜餅”。桜の花と葉を使用した春限定ビール「サンクトガーレン さくら」2026年2月19日発売

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社（神奈川県厚木市／代表取締役 岩本伸久）は桜の花と葉で風味付けをしたビール「サンクトガーレン さくら」を、2026年2月19日（木）より4月中旬までの季節限定で発売いたします。

香りも味わいも、まるで桜餅のような風味で、ホワイトデーのギフトやお花見シーズンにぴったりのビールです。

https://www.sanktgallenbrewery.com/sakura/

使用している桜は、“天下第一の桜”と称され、「さくら名所100選」にも選ばれている長野県伊那市・高遠の桜です。冬季限定で販売しているアップルシナモンエールに同市のりんごを使用している縁で、このビールを開発しました。

ビールの苦味と香りのもとになるホップの使用を抑え、桜の花と葉で風味付けをしています。桜茶などにも使われる食用の八重桜を、1回の仕込みに60kg使用しています。

楽風舞（らくふうまい）

ベースのビールは通常の大麦麦芽に加え、柔らかい口当たりを出すために小麦麦芽を20％使用。さらに神奈川県海老名市の泉橋酒造で栽培された酒米「楽風舞（らくふうまい）」も併せて使用しています。お米特有のふくよかな甘みが加わることで、香りも味わいも道明寺桜餅のようなビールに仕上がっています。

商品概要

【商品名】サンクトガーレン さくら

【アルコール】5％

【容量】330ml

【価格】539円（税込）

【原材料】 麦芽、楽風舞（酒米）、ホップ、さくら

【販売場所】公式サイト通販、小田急新宿店、イオンリカー高円寺店・神田神保町店・学芸大学店・千歳船橋店・大崎広小路店ほか

＜樽生で楽しむこともできます＞



●サンクトガーレン タップルーム

https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

本厚木駅北口すぐにあるサンクトガーレンの直営店。

レギュラービールから季節限定ビールまで、20種類のサンクトガーレンのビールが樽生で楽しめます。

フードは注文をいただいてから1枚ずつ生地をのばし、店内の石窯で焼き上げる本格ピザをご提供しています。

【住所】神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード2 1階（本厚木駅北口すぐ）

【電話番号】 046-230-7017

【営業時間】 日～木 12:00～22:00／金・土・祝前日 12:00～23:00

※ラストオーダー フード 1時間前、ビール30分前

【公式サイト】https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

【Instagram】https://www.instagram.com/sanktgallen_taproom/

【席予約】https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14084766



※他の樽生で楽しめる店舗は公式サイトで随時アップします。

手摘みの桜の花を使用

桜収穫の手伝いをするサンクトガーレン社長の岩本

桜の収穫は毎年GW前後に行われています。摘み取った桜はすぐに塩漬けにされます。桜・塩・水を交互に加え、力をかけて3分の1程度にまで圧縮。それを冷蔵庫で1年程度寝かせて完成です。ビールに使うときには、前日から流水にさらし丁寧に塩抜きを行います。

ビールに感じる桜餅のような香りは、「クマリン」という成分によるもの。咲いている桜の花や葉の中では、クマリンは糖と結合した状態で存在しており、ほとんど香りはありません。

塩漬けにすることで糖が外れ、もともと含まれているクマリンが遊離し、桜餅のような香りを放つようになります。

サンクトガーレンについて

サンクトガーレンは日本で地ビールが解禁される以前より、アメリカで小規模ビールの製造販売を行っていた“元祖地ビール屋”です。それがTIMEやNewsweekなどのアメリカメディアで話題となり、日本のメディアに飛び火。世論を巻き込み、日本の地ビール解禁に一石を投じました。そのため業界内では「地ビール0号」と呼ばれています。



サンクトガーレンが造るビールは、大手で主流の “ラガー” とは製法も味わいも対極の “エール” 一貫主義。国内外のコンテストで数々の受賞を誇ります。そんな王道ビールの他、一升瓶ビール、ボジョレーヌーボーと同時解禁する麦のワイン、季節の果物を使ったフルーツビールなど数々の個性的なビールを製造販売しクラフトビールの魅力を広く発信しています。



サンクトガーレンはスイスの地名。

そこにあるサンクトガーレン修道院は世界で初めて醸造免許を取得した場所。

その原点を引き継ぐべく「サンクトガーレン」とブランド名に冠しています。



公式サイト：https://www.sanktgallenbrewery.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SanktGallenSHOP

Facebook：https://www.facebook.com/SanktGallenBrewery

Instagram：https://www.instagram.com/mikisanktgallen/

サンクトガーレン有限会社

担当者名：中川、岩本

TEL：046-224-2317（090-4708-4502）

Email：miki@sanktgallenbrewery.com

住所：神奈川県厚木市金田1137-1