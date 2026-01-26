株式会社才流、本社移転のご案内
株式会社才流
FPG links KYOBASHI
[表: https://prtimes.jp/data/corp/22074/table/27_1_2349cdf62954b58dd81d04669810611d.jpg?v=202601260251 ]
FPG links KYOBASHI
株式会社才流（代表取締役社長：栗原康太）は、事業の拡大と効率化を目指し、東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHIへの本社移転を決定しました。新しい環境で、社員の創造性と生産性を高め、お客様にさらに質の高いサービスを提供することを目指します。
移転の概要
株式会社才流は、2026年2月2日(月)に東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHIへの移転を行います。新オフィスでは、移転同日から業務を開始し、お客様へのサービス提供を継続いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/22074/table/27_1_2349cdf62954b58dd81d04669810611d.jpg?v=202601260251 ]
本件に関する問い合わせ先
ご不明点等ございましたら下記までお問い合わせくださいませ。
株式会社才流 管理部門
kanri@sairu.co.jp
株式会社才流について
才流は「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げ、さまざまな領域でのメソッド開発・発信、メソッドにもとづく各種コンサルティングサービスを提供しています。
会社名：株式会社才流（サイル）
所在地：東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI(東京都千代田区平河町2-5-3MIDORI．soNAGATACHO)
設立日：2016年7月8日
代表者：代表取締役社長 栗原 康太
公式サイト：https://sairu.co.jp