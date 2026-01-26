¥É¥¤¥Ä¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÀßÎ©ÅÐµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§²®¸¶ÏË¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»Ô¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¡ÖSumitomo Mitsui DS Asset Management (Deutschland)GmbH¡×¤ÎÀßÎ©¾¦¶ÈÅÐµ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤ÏÂçÎ¦²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢±Ä¶ÈµòÅÀ¤ÎÀßÎ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤Þ¤º¤Ïºß¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë AHP Capital Management GmbH¼Ò¤ÎTied Agent¡ÊÀìÂ°ÂåÍýÅ¹¡Ë¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸½ÃÏ¶âÍ»Åö¶É¡ÊBaFin¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ç¤ËUCITS¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ»º¥¯¥é¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¿ESGÅê»ñ¤ä¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥íー¥«¥ëµ¬À©ÂÐ±þ¤ä¸ÜµÒ¤È¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï²¤½£¤Î¶âÍ»¡¦»ñËÜ»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¤½£Åê»ñ²È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤Ë±þ¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À®½Ï¤·¤¿²¤½£»ñ»º±¿ÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢²¤½£Åê»ñ²È¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢Åê»ñ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Sumitomo Mitsui DS Asset Management (Deutschland) GmbH¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/67873/table/326_1_2f0092fc620db54e40cf5734f4575109.jpg?v=202601260651 ]
»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§¢©105-6426¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー26³¬
HP¡§https://www.smd-am.co.jp/
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹(¶â¾¦)Âè399¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¢
¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ