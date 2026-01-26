【THE CULTURE CODE】RADIOHEAD by Kevin Cummins　　アーカイブフォトを用いたグラフィックコレクションがJOURNAL STANDARD relumeより登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する JOURNAL STANDARD relume(ジャーナル スタンダード レリューム)より、UKロックの黄金期を写し続けてきた伝説的フォトグラファー、Kevin Cummins。彼が撮影したRADIOHEADの貴重なアーカイブフォトをフィーチャーしたグラフィックアイテムが登場する。

CULTURE CODE RADIOHEAD BY Kevin Cummins

マンチェスターの音楽シーンを長年にわたり記録し続けてきた、伝説的フォトグラファー Kevin Cummins（ケヴィン・カミンズ）。

Joy Division、The Smiths、Oasisなど、UKロックの黄金期を象徴する数々のアーティストを撮影し、音楽史に残る名作を生み出してきた彼のレンズは、時代の空気そのものを写し取る存在として世界的に高く評価されています。

そんなKevin Cumminsが撮影した「RADIOHEAD（レディオヘッド）」の貴重なアーカイブフォトの中から、JOURNAL STANDARD relumeが厳選した一枚をフィーチャー。

フロントにはメンバー全員が揃ったアイコニックなフォトと、フロントマンであるトム・ヨーク（Thom Yorke）のソロショットを大胆にプリント。

バンドの持つ緊張感と静けさ、そして圧倒的な存在感をそのまま落とし込んだグラフィックに仕上げました。

RADIOHEADは1990年代のデビュー以降、ロック、エレクトロニカ、実験音楽を横断しながら独自の進化を遂げてきたバンドであり、今なお音楽シーンに多大な影響を与え続ける存在です。近年ではトム・ヨークとジョニー・グリーンウッドによるプロジェクト「The Smile」の活動や、再発・アーカイブ企画を通じて新たな世代からも再評価が進み、改めてRADIOHEADという存在の普遍性が注目を集めています。

そんな現代音楽史における重要なピースを、Kevin Cumminsの写真というカルチャーアイコンとともに再構築。

存在感抜群のグラフィックを、スウェット、ロングスリーブ、ショートスリーブの3型で展開します。音楽とファッション、そしてカルチャーが交差する一着です。

2月下旬リリース

ITEM

・Long Sleeve Sweatshirt：Size/M,L/Price/\12,650 in tax

ビッグシルエット仕様。身幅・肩幅にゆとりを持たせたオーバーサイズ設計で、落ち感のあるシルエットが特徴。グラフィックの存在感を引き立てつつ、リラックスした着用感を実現しています。

・Long Sleeve T-shirt：Size/M,L/Price/\99,00 in tax

・Short Sleeve T-shirt：Size/M,L/Price/\8,800 in tax

BRAND INFO

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】‘‘ just feeling ’’

relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

