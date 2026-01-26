「AVIREX」×「MOANDMO(R)CLOTHING」コラボ第2弾発売！

株式会社TSIホールディングス





N.Y発のアメリカンカルチャーブランド「AVIREX（アヴィレックス）」（株式会社TSI 東京都港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）は、N.Yを拠点にアメリカ、ヨーロッパで展開するデニムアイテムで高い評価を得ているアメリカンカジュアルブランド「MOANDMO(R)CLOHING（モーアンドモークロージング）」との第2弾コラボレーションアイテムを1月31日(土)より発売いたします。

アメリカンワークウェア由来の、しっかりとした肉厚感を生み出す仕様と、新品でありながら長年着込まれた一本のような存在感を追求した本コレクション。

「AVIREX」が長年培ってきたミリタリー＆アメリカンのルーツをベースに「MOANDMO(R)CLOHING」ならではの視点で再解釈することで、現代のライフスタイルに馴染むアメリカンヴィンテージの表情を再現。

【発売日】

2026年1月31日(土)～

【取扱店舗】

AVIREX渋谷、AVIREX原宿、AVIREX新宿、AVIREX心斎橋、AVIREX船橋、AVIREX川崎、AVIREX富士見、AVIREX札幌、AVIREX仙台、AVIREX名古屋栄、AVIREX心斎橋、AVIREX広島、AVIREXキャナルシティ福岡、AVIREX 神戸POP UP STORE、AVIREX mix.tokyoオンラインストア

「MOANDMO(R)CLOHING（モーアンドモークロージング）」は、ニューヨークを拠点に展開するジーンズを主力としたファッションブランド。モダンでアメリカンカジュアルなスタイルを追求しながらも、日本で製造された高品質なアイテムを取り入れることで、日常にふさわしい上質なスタイルを提供している。私たちのデザインは、ニューヨークのエッセンスと日本の繊細なクラフトマンシップが融合したもので、ヴィンテージからインスピレーションを受けつつ、新しい価値を生み出すことで、時代を超えて愛されるアイテムを作り出している。

MOANDMO(R)CLOHINGは、トレンドに左右されることなく、長く愛用できる、機能的でスタイリッシュなワードローブの定番アイテムを提案。日本とアメリカの文化が織り交ざった私たちのアイテムで日常にニューヨークの洗練されたエッセンスをお届けしていく。

MOANDMO(R)CLOHING for Everyone.

https://moandmo.com/

Instagram

https://www.instagram.com/moandmo_clothing/

「AVIREX（アヴィレックス）」は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。

映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーという分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

【AVIREXオフィシャルサイト】

https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】

https://www.instagram.com/avirex_jp/

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス

広報・IR課

mag@tsi-holdings.com

▼PRに関するお問い合わせ▼

株式会社TSI 上野商会事業部

AVIREXプレス

TEL.03-5785-6438

https://avirex-usa.com