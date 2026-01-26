ALAN SHIRAHAMA氏が再登壇！阪急うめだ本店で第2回 UMBRO HOUSEのPOP UPを開催！

UMBRO HOUSE

伊藤忠モードパル株式会社

UMBRO 誕生の地であるイングランドのライフスタイルやスポーツ文化からインスパイアされた新たなライフスタイルブランド "UMBRO HOUSE(https://umbro1924.jp/)"

創業100 年のUMBRO の根元にはテーラーから創業したという歴史があります。その後はスポーツ業界へ進出し、その革新的なデザインやクオリティの高さにおいて急激に世の中に認知を広めました。UMBRO HOUSE ではその歴史を紐解き、オーセンティックなディテール使いや、熱狂的なファンカルチャー（フーリンガンカルチャー）の要素、スポーツウエアの知見から得た機能性などを取り入れた新しいスタイルを提案していきます。

テーラーからスポーツ業界へ、変化を恐れず挑戦をしたUMBRO 創業者ハンフリーズ兄弟に敬意を示した新たなブランドです。

POP UP イベント情報

UMBRO HOUSEが阪急うめだ本店で期間限定のPOP UPを開催します。UMBRO HOUSE 26-27SS COLLECTIONに加えて、「UMBRO KOREA（20日発売）」一部商品や「第2弾 MR. MEN LITTLE MISS × UMBRO HOUSE」、「ALAN SHIRAHAMA×UMBRO（19日発売）」のスペシャルコラボ商品を販売します。この度、UMBRO HOUSEのPOP UP EVENT を盛り上げるため、2月19日（木）にALAN SHIRAHAMA氏が登壇します。

阪急うめだ本店 8階 GREEN AGE コトコトステージ81

所在地：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

開催期間：2026年2月15日(日) ～ 2月24日(火)

営業時間：10:00～20:00

〈ALAN SHIRAHAMA〉

【開催場所・日時】

・2月19日（木）阪急うめだ本店 8階 特別室

トークショー＆2ショット撮影会 4回開催

１.11:00～ ２.13:00～ ３.15:00～ ４.17:00～

【イベント参加条件】

コトコトステージ81売場において、WEB抽選に当選後に下記日程で商品を1回のお会計で税込33,000円以上お買い上げのお客様に、イべントにご参加いただける参加券をお渡しいたします。

１. 2月19日（木）１.11:00～ → お買い上げ対象日：2月15日（日）10時～20時

２. 2月19日（木）２.13:00～ → お買い上げ対象日：2月16日（月）10時～20時

３. 2月19日（木）３.15:00～ → お買い上げ対象日：2月17日（火）10時～20時

４. 2月19日（木）３.17:00～ → お買い上げ対象日：2月18日（水）10時～20時

★お買い上げ対象日の2月15日（日）～18日（水）の期間は混雑が予想されますので、

各日お買い物されるお客様を抽選（WEB）にて承ります。ご当選された方のみご参加

いただけます。

【抽選応募期間】1月21日（水）午前11時～1月31日（土）午後11時59分まで

【当落発表】2月4日（水）15時より順次

抽選参加へのご応募・詳細はこちら＞＞＞(現在抽選ページを作成中)

※イベント参加には抽選参加へのご応募が必須となります。

※お一人様につき、一回のみのご応募となります。

イベント詳細につきましては、阪急うめだ本店の公式HPにてご確認をお願いします。

https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1768786411573

UMNRO HOUSE公式サイト/SNSの概要

公式サイト｜https://umbro1924.jp/

公式Instagram｜https://www.instagram.com/umbrohouse/(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6b6c7dc374d4c1c6c8312612c58582fde6bc4d7458061dd4e7fc95199a81e7e4JmltdHM9MTc2ODk1MzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2386b9cf-14ba-6122-0e0f-ac7b15c26059&psq=UMBRO+HOUSE&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS91bWJyb2hvdXNlLw)

イベントに関するご質問は、UMBRO HOUSE公式サイトの問い合わせフォームより

お問い合わせください。