近畿大学通信教育部（大阪府東大阪市）の建築学部（通信教育課程）（通称：建築学部オンライン学士プログラム）は、令和8年度（2026年度）4月入学生の出願を2月1日（日）から4月10日（金）の期間で受け付けます。開設初年度である令和7年度（2025年度）は、当初の想定を大きく上回り、入学定員600人のところ1,409人が入学しました。【本件のポイント】●開設初年度の今年、入学者が定員を大きく上回った建築学部オンライン学士プログラム●入学者の平均年齢は30代で大卒者が多く、社会人のリカレント教育・リスキリング需要が顕在化●令和8年度（2026年度）4月入学生の出願を2月1日（日）から4月10日（金）の期間で受け付け【本件の内容】本学は日本で初めて学士（建築学）と一級建築士受験資格が取得できる通信教育課程の建築学部（通称：建築学部オンライン学士プログラム）を、令和7年（2025年）4月に開設しました。オンライン学習を軸に、仕事をしながら、いつでもどこでも学べる環境を安価な学費で提供し、開設初年度から大きな反響がありました。1年次入学に加え、3年次編入学も受け入れており、短期大学を卒業した方が大卒をめざしたり、専門学校を卒業して就職した方がそれまでのキャリアで培った実践知を大学での学びに還元するなど、時代が求める幅広い学びのニーズに応えています。令和8年度（2026年度）4月入学生の出願は、令和8年（2026年）2月1日（日）から4月10日（金）の期間で受け付けます。ただし、出願状況によっては、事前に予告したうえで出願期間の短縮を行う場合があります。【出願方法】4月入学出願受付期間 ：令和8年（2026年）2月1日（日）～4月10日（金）10月入学出願受付期間：令和8年（2026年）8月1日（土）～9月30日（水）出願区分 ：1年次入学、3年次編入学出願方法 ：Web出願募集要項の請求 ：https://www.kindai.ac.jp/tsushin/seikyu.php出願方法の詳細 ：https://www.kindai.ac.jp/tsushin/for-entrance/application/本学部は入学試験を実施せず、書類選考により入学資格を確認します。入学資格を満たしている方は、必要書類を出願期間内に提出いただければ入学可能です。ただし、出願状況により、事前に予告したうえで、出願受付を短縮する場合があります。確実に出願されたい方は、必要書類の準備を含め、早めの出願手続きをお願いします。【令和7年度（2025年度・開設初年度）の入学者】＜1年次入学＞募集店員：100人入学者数：310人＜3年次編入学＞募集店員：500人入学者数：1,099人＜合計＞募集店員：600人入学者数：1,409人【初年度入学者の属性】＜年齢層＞最年少：17歳／最年長：77歳／平均年齢：36.8歳＜居住地域＞東京都235人、大阪府217人、神奈川県105人、兵庫県88人ほか＜学歴＞大学卒業 60.2％、高校普通科卒業 10.6％ほか＜職業＞建設系、製造業、金融・不動産、教育関係、公務員、医師、自営業、スポーツ競技者、IT関係、インフラ設備ほか（社会人の割合 85.7％）入学者の平均年齢は36.8歳で、17歳から77歳まで幅広い年齢層となっており、社会人のリカレント教育・リスキリング需要が顕在化していることがうかがえます。また、本課程は完全オンラインを軸とした学習環境であることから、47都道府県全ての地域から入学がありました。都市部を中心に、関東1都6県から507人、関西2府4県から406人が入学しています。【通信教育部の概要】＜近畿大学通信教育法学部法律学科＞開設 ：昭和35年（1960年）4月学位 ：学士（法学）入学定員：2,000人収容定員：8,000人学生数 ：5,584人（正科生1,813人、科目等履修生3,755人、特修生16人）※令和7年（2025年）12月31日現在＜近畿大学短期大学部通信教育部商経科＞開設 ：昭和32年（1957年）4月学位 ：短期大学士（経営学）入学定員：2,000人収容定員：4,000人学生数 ：2,352人（正科生1,633人、科目等履修生719人、特修生0人）※令和7年（2025年）12月31日現在＜近畿大学建築学部建築学科（通信教育課程）＞開設 ：令和7年（2025年）4月学位 ：学士（建築学）入学定員：600人収容定員：1,400人学生数 ：1,407人（正科生1,405人、科目等履修生0人、特修生2人）※令和7年（2025年）12月31日現在【関連リンク】建築学部オンライン学士プログラムhttps://www.kindai.ac.jp/tsushin/architecture/