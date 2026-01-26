株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 浅草（所在地：東京都台東区）では、２０２５年１２月より全館の改装工事を開始いたしました。この改装により、２０２６年４月に客室エリアが全面リニューアルいたします。 今回のリニューアルでは、和と洋が艶やかに融合し、「大正ロマン」の世界観を現代的に取り入れました。ノスタルジックな洋空間をベースに、浅草の風土や気質を感じるエッセンスを随所に散りばめることで、ここでしか味わえない特別で新しい滞在価値を提供いたします。

機能面においては、お客様の快適性を追求し、全客室のバス・トイレ・洗面台を独立させた「３点独立水回り」へと刷新したほか、最大５名様までご宿泊いただける広々とした「スーペリアルーム」を新設いたしました。ベッドルームとリビングエリアを分けた高い居住性と、ゆとりあるバスタブを備えたこの客室は、ご家族やグループでの旅をより豊かに彩ります。

また、館内には浅草のＤＮＡを感じさせる意匠を凝らしており、フロアごとにデザインが異なる藍染の「手ぬぐいアート」が旅の始まりを彩るエレベータホールや、客室で皆様をお迎えする藍染・草木染の「まねき猫」、そして足元には浅草の地図をモダンに描いたオリジナルカーペットが広がります。 浅草の伝統美と職人の技、そして街の活気を感じさせる「粋」な空間の中で、ワンランク上の快適なひとときをお楽しみください。

■ご宿泊予約受付

https://x.gd/XPghOリニューアルが完了した客室を対象に「リニューアル記念セール」販売中

■セミダブルルーム

広さ：１３平米定員：２名※バスルームはシャワーブースタイプ

■コンフォートツインルーム

広さ：２６平米定員：２～３名

■場所

ホテル京阪 浅草所在地： 東京都台東区浅草２丁目１２－４アクセス： つくばエクスプレス「浅草」駅 徒歩２分連絡先： ０３－５８３０－０３２１ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/asakusa/