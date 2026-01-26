エコルシェフェス実行委員会は、2026年4月18日（土）、神奈川県横須賀市・うみかぜ公園で開催する参加型環境フェスティバル「エコルシェフェス2026」において、ステージ出演者（ダンス・音楽）を募集します。

◆開催概要

開催日：2026年4月18日（土）会場：うみかぜ公園（神奈川県横須賀市）入場料：無料

◆ステージ出演者募集について

エコルシェフェスは、「めぐる・つながる・笑顔あふれる地球もわたしも、もっと元気に」をテーマに、市民・企業・団体が垣根を越えて参加する市民が主役の参加型フェスです。本ステージでは、プロ・アマ、年齢を問わず、イベントの趣旨に共感し、一緒にフェスをつくってくださる出演者を募集します。海が見える開放的なステージで、日頃の活動や練習の成果を発表してみませんか。当日のステージMCには、かながわスマイルSDGs大使としても活躍し、長年エコルシェを応援してくださっているFMヨコハマでも活躍中の人気DJ、MITSUMIさんが登場。出演者の皆さまのパフォーマンスを華やかに、熱く盛り上げてくださいます。

◆募集部門

【ダンス部門】キッズダンス／チアダンス／フラダンス／バレエ／HIPHOP／よさこい など ※ジャンル不問【音楽部門】吹奏楽／ブラスバンド／バンド／アコースティック／ソロボーカル など ※大音量楽器は応相談

◆出演条件・特典

出演費：10,000円（税込）特典：会場内で利用できるエコルシェチケット5,000円分を還元（フード・ワークショップ等で利用可能）出演者の皆さまにも、フェスを楽しみながら参加していただける仕組みです。

◆応募方法

以下の募集要項・申込フォームより詳細をご確認のうえ、お申し込みください。【ダンス部門】https://drive.google.com/file/d/155mkxo9u0CEkAtjg12BD48FFYB29hYe_/view【音楽部門】https://drive.google.com/file/d/1zfozlqfdbBim_Y6jdaTDK11SZM4Tk8MH/view応募締切：2026年2月13日（金）※応募多数の場合は選考となる場合があります。

◆エコルシェフェス2026 開催概要

イベント名：エコルシェフェス2026日時：2026年4月18日（土）10:00～16:00会場：うみかぜ公園（神奈川県横須賀市）主催：エコルシェフェス実行委員会後援：横須賀市・横須賀市観光協会横須賀市教育委員会内容：・マイ容器推奨型マルシェ・ステージパフォーマンス・環境・防災・アップサイクル体験ワークショップ ほか

◆主催者コメント

エコルシェフェスは、出演者も来場者も「つくり手」の一員です。ステージに立つことで、表現を通じて未来への想いを共有し、地域とつながる一日になれば嬉しいです。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。