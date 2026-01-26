地域ブランド塩「酒粕塩」を商談展示会「FOOD STYLE JAPAN2026」に出展
オリジナル塩の開発を行う、うまいもの研究所(所在地：兵庫県須磨区、代表：小野達也)は、大阪府・インテックス大阪で2026年1月28日～1月29日に開催されるフードビジネスの商談展示会「FOOD STYLE JAPAN2026 (主催：FOOD STYLE Kansai実行委員会)」に出展します(ブース番号「2G-97」)。期間中は、30％の酒粕を配合したプレミアム「酒粕塩」や風味豊かな香りが人気の「トリュフ塩」など、塩ソムリエ考案のオリジナル塩の展示ほか、食の素材の産業廃棄物を地域ブランド塩へアップサイクルさせるオリジナル塩の共同開発事例のプレゼンテーションを行います。
酒粕塩
フードビジネスの商談展示会 [FOOD STYLE JAPAN 2026]
詳細 ： https://foodstyle.jp/kansai/
万能発酵調味料： https://umaken.shop/products/salt-sakekasu
詳細 ： https://umaken.shop/
■展示概要
塩ソムリエ、出汁ソムリエとして活躍する、うまいもの研究所の小野達也が取り組むアップサイクル塩の商品展示およびプレゼンテーションを行います。酒蔵の酒粕、柚子、酢橘、みかん等の絞り粕、うどんの出汁をとった後の鰹、サバ、いりこ、羅臼昆布の出汁ガラなど、本来は産業廃棄物となる食の素材を地域ブランド塩として蘇らせ、地域循環型の塩ブランドに再生する小野の取り組みなどを中心にプレゼンテーションを行います。
＜展示品目＞
・酒粕30％配合[プレミアム酒粕塩]
酒粕の深い香りと塩の旨味が織りなす、ちょっと大人な発酵調味料です。日本酒の豊かな風味を凝縮した酒粕と、まろやかな塩のハーモニーが、いつもの料理を格上げ。焼き魚や野菜炒め、肉料理、おにぎりにもふりかけるだけで、より一層味わい深くなります。
(詳細URL：https://umaken.shop/products/salt-sakekasu )
・トリュフ三兄弟[トリュフ塩]
沖縄の天然塩にイタリア産の天然黒トリュフを使用。 沖縄県産「まぼろしの熟成塩」は日本古来の方法で製造したミネラルたっぷりの食塩です。サラダ、ポテトフライ、天ぷらにもしっかり合います。
(詳細URL： https://umaken.shop/products/salt-truffle )
トリュフ三兄弟
■ [FOOD STYLE JAPAN 2026] 概要
開催日時： 2026年1月28日(水)～1月29日(木)
10：00～17：00(最終日のみ 16：00終了)
会場 ： インテックス大阪2号館 ブース番号「2G-97」
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102
アクセス： ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅 徒歩 5分
対象 ： 外食・中食・小売業界
入場方法： 事前登録制
主催 ： FOOD STYLE Kansai 実行委員会
後援 ： 近畿農政局、大阪府など多数
協力 ： (公社)大阪食品衛生協会、(公社)日本調理師連合会など多数
詳細URL ： https://foodstyle.jp/kansai/
■会社概要
商号 ： うまいもの研究所
代表者 ： 小野達也
所在地 ： 〒654-0102 兵庫県神戸市須磨区東白川台1-6-2
設立 ： 2020年1月
事業内容 ： 食品製造卸、小売
URL ： https://umaken.shop/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
うまいもの研究所
MAIL： store_manager@umaken.shop