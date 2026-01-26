📺 放送実績のご報告2025年12月に開催された地域密着イベント『こころフェスタ2025』の様子が、**J:COM世田谷の情報番組「ジモトトピックス」**にて放送されました。番組では、プロ声優による朗読ステージや子どもたちのお仕事体験、地元作家によるマルシェの様子など、会場の温かく賑やかな雰囲気が丁寧に紹介されました。📸 放送時の様子（※画像は放送より引用）

画像出典：J:COM「ジモトトピックス（大田／世田谷／調布／狛江）」2026年1月17日放送より🎯 地域と子育てをつなぐ、社会への一歩本イベントは、親子が安心して過ごせるコミュニティづくりを目指して開催されたもので、来場者の皆様からも多数の喜びの声をいただきました。今回のテレビ放送を通じて、さらに多くの方にこの取り組みを知っていただく機会となり、私たちの目指す「声をかけあう・支えあう・許し合う」温かい社会の輪が広がることを願っております。📌 番組情報番組名：ジモトトピックス（大田／世田谷／調布／狛江）放送局：J:COM 世田谷放送日：2026年1月17日👨‍👩‍👧‍👦 改めて、ご来場・ご協力いただいた皆さまへ開催にあたりご協力くださった出店者の皆様、ご出演者の方々、ご来場くださった皆様に心より感謝申し上げます。今後の活動やイベント開催についてもご報告、ご紹介をして参りますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。

🧸 イベントには保育サービスを！誰もが参加しやすい未来へ

今回の「こころフェスタ2025」では、会場内に専属シッターによる保育スペースを常設し、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えました。その結果、＊「シッターさんがいてくれて安心できた」＊「子どもが休める場所があって助かった」といった声が多く寄せられ、保育のあるイベントは“親子にとって参加しやすい場”になることを実感しました。

🎪 イベント保育、導入しませんか？

＊親子向けイベントの開催時＊一般向けセミナーや講演会での託児スペース設置＊音楽フェス・地域祭り・展示会・企業イベントなどでのお子様同伴対応＊福利厚生イベントでのキッズスペース提供「子どもがいるから行けない」から、「子どもがいても行ける」へ。そんな未来を一緒につくりませんか？📩 イベント保育サービスのお問い合わせはこちら株式会社coco.ne.▶︎coco.ne.care@gmail.com▶︎ https://cocone-2024.com▶https://instagram.com/coco.ne0523?igshid=MjEwN2IyYWYwYw==