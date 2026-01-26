近畿大学メディカルサポートセンター（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）2月9日（月）、近畿大学東大阪キャンパスにて、常盤薬品工業株式会社（兵庫県神戸市、以下常盤薬品工業）の協力のもと、近畿大学生および一般の方を対象としたスキンケアイベント「知って差がつく！ 第一印象UPのための冬肌スキンケア」を開催します。【本件のポイント】●近畿大学医学部・近畿大学病院の皮膚科医が、冬の肌変化とスキンケアについて講演●常盤薬品工業の専門家による講演やスキンケア・メイクの実演、個別肌相談ブースも設置●進学・就職活動が本格化し「第一印象」への意識が高まる時期に実施【本件の内容】近畿大学では、平成29年（2017年）に大阪府と健康づくりに関する協定を締結し、同年からメディカルサポートセンターを中心に「健康キャンパスプロジェクト」を毎年実施しています。本イベントは、その一環として近畿大学メディカルサポートセンターと、近大生が運営する「大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト」が連携して企画しました。「第一印象をよくしたい」「冬の乾燥や肌荒れをどうケアすればよいかわからない」といった悩みを持つ方に向け、医学的根拠に基づくスキンケアとメイクの実践的な知識を発信します。学生だけでなく一般の方にも参加いただけます。近畿大学医学部・近畿大学病院の皮膚科医が、冬の肌変化と日常で取り入れやすいスキンケアについて講演し、常盤薬品工業の専門家が講演とスキンケア・メイクの実演を行い、肌トラブルがある場合でも取り入れやすい工夫や、性別を問わず実践しやすいポイントをわかりやすく紹介します。実演には男性・女性モデルが参加し、具体的な手順を示しながら解説します。また、個別肌相談ブースも設置し、肌状態に合わせたアドバイスも行います。企画から当日の運営までを学生が担当し、イベントを通じて学生が主体的に学ぶ場にもなっています。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月9日（月）14：30～16：30（14：15受付開始）場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 実学ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、 近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）対象 ：近畿大学生、一般の方（定員150人、参加無料、要事前申込） ※小学生以下は保護者同伴申込方法：下記フォームより申込み https://questant.jp/q/OVX5CXUQ 申込締切：2月6日（金）12：00お問合せ：近畿大学メディカルサポートセンター TEL（06）4307-3072【プログラム】14：30～14：35 開会のあいさつ 理工学部社会環境工学科3年 新谷博正14：35～15：00 講演「間違ったケアしていませんか？ 冬の肌を守る正しい知識」 近畿大学医学部・近畿大学病院皮膚科 美容皮膚科レーザーチームリーダー 山本晴代15：00～15：45 講演・実演「肌トラブルがあってもメイクで印象は変えられる」 常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部 学術部 村上有美氏、佐藤春奈氏15：45～16：00 質疑応答16：00～16：05 閉会のあいさつ 近畿大学メディカルサポートセンター センター長代理 藤本美香16：05～16：30 展示体験ブース：個別肌相談、サンプル提供（常盤薬品工業株式会社）【講師プロフィール】山本晴代近畿大学医学部皮膚科学教室 非常勤講師、医学博士近畿大学病院皮膚科美容皮膚科 レーザーチームリーダー専門分野：光老化、レーザー治療、美容皮膚科専門医資格：日本皮膚科学会認定専門医日本美容皮膚科学会代議員・美容皮膚科・レーザー指導専門医日本レーザー医学会評議員・レーザー指導医・専門医村上有美 氏常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部 学術部 課長、医学博士大阪府立大学（現 大阪公立大学）大学院 工学研究科 化学工学分野 博士前期課程修了株式会社ノエビアでの安全性評価、スキンケア製品開発業務を経て、現在はノブ事業部学術部にて臨床研究業務に従事佐藤春奈 氏常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部 学術部 課長代理お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 博士前期課程修了常盤薬品工業株式会社 開発研究所での化粧品開発業務を経て、現在はノブ事業部学術部にて化粧品開発業務に従事【企画学生のコメント】理工学部社会環境工学科3年 新谷博正（しんたにひろまさ）さん（大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト 学生代表）今回のイベントは、冬の乾燥などから肌を守る「スキンケア」や、就活・新生活にぴったりな「ナチュラルメイク」に焦点を当てて企画しました。このイベントが、新年度に向けた準備を始めるきっかけになれば嬉しいです。【大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト】近畿大学の実学教育の拠点であるアカデミックシアターでは、学生が主体となって教職員、企業、地域住民と協働しながら新たな社会価値を生むことを目指して、毎年学内公募でプロジェクトを募集しています。「大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト」は、それに採択されて活動しており、近畿大学メディカルサポートセンター教職員と学生12人が所属しています。健康や医療に関する大学生の素朴な疑問や、他人には話しにくい悩みなどを解決するため、食や睡眠、皮膚、性など幅広い角度でイベントを企画し、知識の発信を行っています。【常盤薬品工業株式会社】所在地 ：兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-1 ノエビア神戸ビル代表者 ：代表取締役社長 CEO 松下幸蔵創業 ：昭和29年（1954）2月事業内容 ：医薬品・医薬部外品、食品、化粧品などの製造販売従業員数 ：常盤薬品工業（単体）366名、常盤メディカル271名、サービス・連結637名資本金 ：4,301,265千円ホームページ：https://www.tokiwayakuhin.co.jp/cojp/【関連リンク】メディカルサポートセンターhttps://www.kindai.ac.jp/health/医学部https://www.kindai.ac.jp/medicine/近畿大学病院https://www.med.kindai.ac.jp/