1月26日（月）から阪急交通社ホームページで申込受付開始

■ 福島県を代表する酒蔵の方が酒造りのこだわりや福島県の魅力、復興の状況を解説

■ 県産の日本酒・ジン・ウイスキーをご当地のおつまみとともに試飲

■ 特産品が当たるクイズ大会を開催

■ 参加費の2倍の額を「東日本大震災ふくしまこども寄附金」へ寄付





阪急阪神ホールディングスと阪急交通社は、東日本大震災と原子力災害からの復興を応援するイベント「ゆめ・まちGLASS to HAPPY 2026 福島編」を、3月7日（土）に大阪・梅田の阪急交通社グランドビルトラベルセンターで開催します。申込受付は1月26日（月）から、阪急交通社のホームページで開始します。





「ゆめ・まちGLASS to HAPPY」は、自然災害の被害を受けた地域の酒蔵や銘酒を紹介し復興を支援したいとの思いから、2019年に阪急阪神ホールディングスの社会貢献活動の一つとしてスタートしたもので、今回で11回目になります。2021年からは、阪急交通社が実施する「阪急たびコト塾」と協働し、旅や歴史・文化の講座を通じて、福島県の復興状況や伝統的な特産品の理解を深めるイベントとして開催しています。





今回のイベントでは、福島県を代表する酒蔵の方が、酒造りのこだわりや歴史を、復興状況を交えながら解説します。





・日本の固有植物に着目し自然の魅力を詰め込んだ“naturadistill 川内村蒸溜所”（浜通り、川内村）

・今年創業260年を迎え、日本酒からウイスキーまで幅広く手掛ける“笹の川酒造”（中通り、郡山市）

・代表銘柄「会津ほまれ」を手掛け、国内外でも高い評価を受けており、様々な賞を受賞している“ほまれ酒造”（会津、喜多方市）





また、当日は県産の日本酒・ジン・ウイスキーをご当地のおつまみとともに試飲いただくほか、特産品が当たるクイズ大会など盛りだくさんな内容です。

阪急交通社は本イベントの参加費の全額を、また阪急阪神ホールディングス※はその同額を、それぞれ「東日本大震災ふくしまこども寄附金」へ寄付します。





阪急阪神ホールディングスと阪急交通社では、本イベントにご参加いただいた方に、福島県の魅力や震災復興の取組への理解を深めていただくとともに、福島県への“旅のきっかけ”を提供することで、さらなる復興支援へとつなげてまいります。





※阪急阪神ホールディングスは、「お客様参加型の社会貢献活動「阪急阪神 ゆめ・まちソーシャルラボ」の一環として寄付を行います。





概要

1．実施日時：2026年3月7日（土）15：00～16：45

2．会場：

阪急交通社グランドビルトラベルセンター

（阪急グランドビル30階 / 大阪市北区角田町8-47）

3．登壇者：naturadistill 川内村蒸溜所【浜通り】、笹の川酒造【中通り】、ほまれ酒造【会津】、福島県総務部広報課

4．内容：

・酒蔵の方が酒造りのこだわりや福島県の魅力、復興の状況などを解説

・県産の日本酒・ジン・ウイスキーをご当地のおつまみとともに試飲

・特産品が当たるクイズ大会 など

※銘菓やお酒などを販売する物産展「ふくしま応援マルシェ」を同時開催します。

※ご希望の方はイベント終了後に同じ会場で、登壇者を交えた30分程度の交流会にも参加いただけます。

交流会では、イベントで試飲いただくお酒のほか、各酒蔵よりおすすめのお酒をご用意しています。

5．募集人数：40名（先着順） ※20歳以上の方に限ります。

6．参加費：2,000円

※同時開催の物産展「ふくしま応援マルシェ」で使える500円券付き

※参加費は阪急交通社より「東日本大震災ふくしまこども寄附金」へ全額を寄付します。

加えて、阪急阪神ホールディングスが「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の一環として同額を寄付します。

7．申込期間：1月26日（月）～ ※定員になり次第、受付を終了させていただきます。

8．申込方法：以下のホームページよりお申込みください。

https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d_setsu.php?p_course_no=2656399

9．実施体制：

主催 阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社阪急交通社（2社共催）

後援 福島県

10．お客様からの本イベントに関するお問い合わせ先

阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト事務局

TEL：06-6373-5086（平日：9～12時、13～17時）

11．お客様からのご予約に関するお問い合わせ先

阪急交通社 阪急たびコト塾

TEL：06-6366-2670（平日：9時30分～17時30分）





