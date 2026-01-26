ドラッグストア「トモズ」　日本橋に新店舗　『日本橋三丁目店』オープン　日本橋駅徒歩4分

株式会社トモズ

東京メトロ銀座線・東西線の日本橋駅から徒歩4分の位置に、「トモズ日本橋三丁目店」がオープンいたしました。

お客様に便利にご利用いただけるよう、日用雑貨・化粧品・ベビー用品・介護用品などの生活必需品に加え、冷凍食品・お弁当・サンドイッチなどの食品も幅広く取り揃えております。

■タニタカフェスペース

店内には「タニタカフェ」を設置しております。健康志向の冷凍弁当の自動販売機や、タニタのコーヒーマシン（アイス・ホット）を備えており、全自動マシンで抽出したできたてのタニタコーヒーをその場でお楽しみいただけます。

冷凍弁当は自動販売機でご購入後、店内の電子レンジで温めて、イートインスペースでお召し上がりいただけます。

■調剤薬局の開局予定

2026年3月以降（予定）には、「かかりつけ薬局」として調剤薬局を開局いたします。全国どちらの医療機関の処方せんもお受けいたしますので、どうぞお気軽にご利用・ご相談ください。

周辺でお勤めの皆様から近隣にお住まいの皆様まで、日々の暮らしのよりどころとなる店舗を目指してまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【店舗概要】

- 店舗名 トモズ日本橋三丁目店- 住所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目11-2 Hi-gs日本橋1Ｆ- 電話番号 03-6281-6945- 営業時間 平日 ：8:00～21:00 土日祝：10:00～21:00

【交通アクセス・店舗ホームページ】

- 東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」 徒歩4分- 店舗ホームページは こちら(https://shop.tomods.jp/detail/270/)

【About トモズ】

首都圏を中心に展開する調剤併設を基本としたドラッグストアです。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指します。