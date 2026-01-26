主演・MASHIHOで贈る、時空を超えた歴史ファンタジー舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』が上演！

ぴあ株式会社(C)︎舞台『源-Minamoto-銀灰の時旅人』製作委員会

舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』が、2026年4月3日（金）から4月12日（日）まで、東京・シアター1010にて上演します。

本作は、完売公演となった朗読劇『源-minamoto-白赤の旗幟』に続く待望の物語です。前作に引き続き、LOG projectの企画原案をもとに、源平合戦をテーマとして描いた完全オリジナルの創作演劇舞台となります。幕末から平安へと時空を越える壮大な歴史エンターテインメント--時代を超えた人間ドラマとダイナミックな合戦描写が見どころです。

元来の圧倒的なパフォーマンス力に期待がかかるMASHIHOを主演に迎え、時代に命を燃やした人間たちの生き様をダイナミックに描きます。本作が初舞台・初主演となり、持ち前の高いダンススキルや歌唱を生かした舞台アクションに加え、殺陣にも挑戦します。

脚本を正木郁、演出を井上正大が担当。歴史劇の重厚さとエンターテインメント性を融合させ、観客を物語の世界へと引き込む舞台を創り上げます。

チケットは2月1日（日）よりFC先行抽選販売を開始。時空を超えて描かれる壮絶な合戦と人間ドラマを、ぜひ劇場でご体感ください。

【あらすじ】

物語は幕末、鳥羽伏見の戦い。討幕派と呼ばれた長州藩・薩摩藩・土佐藩には極秘に設立された暗殺隊が存在した。

新たな時代の誕生を願う影隠（えい）は、戦いの最中かつての友・時雨（しぐれ）と再会し、静間（しずま）と出逢う。

戦いに勝利し歓喜に沸く討幕派。しかし彼らに迫るのは証拠隠滅を狙う裏切りの影。

逃走の最中、突然の日食が発生し、特別な現象によって彼らは時空を超え過去へと飛ばされてしまう。

飛ばされた先は平安時代後期、源平合戦の真っ只中だった。

政姫（まき）や狢（むじな）と合流した彼らは、巴御前、平宗盛らに出会い、やがて戦いに巻き込まれていく--。

【脚本・演出コメント】

脚本：正木郁

前作の朗読劇に続き、『源 -minamoto-』の脚本を務めさせていただきます。いよいよ“舞台”となって、あの先の物語をお届けします。他では体感することのできないエンターテイメントを創り上げたいと思います。構想から1年以上が経ちますが、それが具現化されると思うとすごくワクワクします。ご期待ください。

演出：井上正大

時代が変わっても、人が命を懸ける理由は変わらない。

幕末と平安、二つの時代を交錯させることで、歴史を生きた“人間の選択”を立体的に描きます。MASHIHOさんをはじめ、強烈な個性を持つキャストと共に、今だからこそ届けたい演出を詰め込みます。

【出演者】

※出演者は変更となる可能性がございます。

MASHIHO

蒼井翔太

皇希

中村誠治郎

國島直希

大平峻也

正木郁

灰塚宗史

他出演

【公演概要】

【公演名】 舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』

【公演日程】 2026年4月3日（金）～4月12日（日）

◇4月３日（金） 18:30

◇4月4日（土） 13:00 ／ 17:30

◇4月５日（日） 13:00 ／ 17:30

◇4月6日（月） 18:30

◇4月8日（水） 14:00

◇4月9日（木） 18:30

◇4月10日（金） 14:00 ／ 18:30

◇4月11日（土） 13:00 ／ 17:30

◇4月12日（日） 14:00

※受付開始・ロビー開場：開演1時間前／客席開場：30分前

【会場】 シアター1010

〒120-0034 東京都足立区千住3-92 千住ミルディスI番館10F・11F

【主催】 舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』製作委員会

【公式サイト】 https://s.mxtv.jp/event/minamoto/

チケット情報

【料金】SS席：13,200円（1階席 前方3列／特典付き）

S席：9,900円（1階席 4列目～）

A席：7,700円（2階席 前方3列）

B席：6,600円（2階席 4列目～）

【販売スケジュール】 FC先行：2026年2月1日（日）～2月8日（日）

※各ファンクラブサイトをご確認ください



オフィシャル先行（ぴあ）：2026年2月15日（日）～2月22日（日）

一般発売（ぴあ・カンフェティ・イベンティファイ)：2026年3月1日（日）～