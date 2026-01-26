『ヌメロ・トウキョウ』3月号の特別版表紙に椎名林檎が降臨！　パリでブシュロンのハイジュエリーを纏い、圧倒的な存在感を放つ

株式会社扶桑社『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』3月号特別版カバー

1月28日（水）発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』3月号特別版カバーに音楽家の椎名林檎が初登場。表紙とカバーストーリーでは、屈指の歴史を誇るハイジュエリーメゾン、ブシュロン（Boucheron）の新作ハイジュエリーを纏い、唯一無二の魅力で夢の世界へと誘う。

撮影の舞台は、パリ・ヴァンドーム広場に佇むブシュロン本店。1858年の創業以来、自由な精神と革新性を貫いてきたメゾンの歴史が息づく場所で、プライベートでもブシュロンを愛用する椎名林檎との特別なセッションが実現。

メゾンが受け継いできた「伝統と革新」の精神と共鳴しながら、10.01カラットのダイヤモンドが輝くネックレスをはじめとするアートピースのようなハイジュエリーを身につけ、艶やかでありながら女神のような気高さで、表現者としての存在感を一層際立たせています。

『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』3月号より



誌面ではビジュアルに加え、ジュエリーの魅力から創作活動への向き合い方まで語るインタビューも掲載。その内面に迫ります。

【インタビュー抜粋】

──創作を続ける原動力は？

「Mっ気なのかもしれません。最中は苦しいのに完成したときの快感が忘れられず、その上感想をいただくと『作ってよかった』とすべてをケロッと忘れて『次のアルバムはこうしよう』とおっ始めてしまう。そういう意味ではサディスティックでもありますね」

その研ぎ澄まされた感性を誌面でぜひお楽しみください。このほか同号では、“New Creatives”と題し、ファッション、アート、音楽など、さまざまなジャンルで活躍するクリエイターたちに迫った「“いま”を創る女性たち」を大特集。『ヌメロ・トウキョウ』3月号をチェックして！

【書誌情報】

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年3月号【特別版】

定価／890円（税込）

発売日／2026年1月28日（水）※地域によって発売日が異なります

判型：A4変型判・並製無線

発売元：株式会社 扶桑社

※内容は通常版と同じです

【購入リンク】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6Z2H2LL

Model：Ringo Sheena

Photos：Ryohei Takanashi

Hair &Makeup：Ryoji Inagaki

Stylist：Chikako Aoki

Coordinator：Masae Takanaka

Edit：Michie Mito