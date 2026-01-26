【２月１８日(水)開催】社長の想いを守り、事業と雇用を次世代へつなぐ承継

セミナー概要

福岡県北九州市（北九州市役所）後継者問題の新しい解決策‟サーチファンド”についてご紹介します。‟サーチファンド”とは？市HPはこちら :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700377.html

北九州市では、多くの市内事業者が抱える「経営者の高齢化」と「後継者不在」の課題に対し、円滑な事業承継に向けた様々なセミナーを開催しています。

本セミナーでは、後継ぎ不在に悩む中小企業経営者や親族などを対象に、後継者問題の新しい解決策‟サーチファンド”や官民連携で安心の承継サポートについてご紹介します。

登壇者のオーリック株式会社専務取締役・三浦一将氏は、中小企業経営者を目指して北九州市職員からYMFGキャピタルのサーチャーに転じ、令和７年９月、事業承継の実現に伴い同社専務取締役に就任しました。その経験をもとに、元公務員が挑む事業承継と経営革新のリアル、100年企業を目指すその決断と実践を語ります。

なお、参加対象者は事業者に限らず、支援機関の方や事業承継に興味をお持ちの方など、多数のご参加をお待ちしています。

お申込み方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/415_1_4d0abe7f0395f617733d62ef293fc3e8.jpg?v=202601260451 ]

お申込みフォーム(https://forms.office.com/r/dJb9k3T61j)または左記の二次元コードよりお申込みください。

【お申込み〆切】令和８年２月１７日（火）

共催

お問合せ先

（共催者）YMFGキャピタル株式会社 佐々木・中☎082-236-0165

本セミナーの詳細は市HPをご覧ください :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700085.html