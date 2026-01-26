【JACOB&CO. STORIES】Vol.19：ゴッサムシティ――ジェイコブ＆コーが描く、“バットマン”という設計――

ジェイコブ・アンド・コー・ジャパン株式会社

ジェイコブ＆コーが発表してきたコラボレーションモデルを見ていくと、そこには一貫した特徴が見られます。いずれのモデルも、キャラクターやモチーフを単なる装飾として用いるのではなく、ムーブメントや機構、構造といった時計製造の中核にまで踏み込んで表現されている点です。

トゥールビヨンやオートマトン、音楽機構など、ジェイコブ＆コーが得意とする高度な複雑機構は、これらのコラボレーションにおいても非常に重要な役割を担ってきました。世界観や物語性は、外観の演出にとどまらず、機能や構造そのものとして組み込まれているのです。

バットマンとのコラボレーションにより生まれた「ゴッサムシティ」コレクションも、そうした流れの中に位置付けられます。その表現は、意匠や象徴性に留まるものではなく、複雑機構や立体構造を通じて、キャラクターの世界観を時計製造の文脈へと翻訳する試みとして構成されています。

このモデルが示しているのは、キャラクターを「どう飾るか」ではなく、時計としてどのように成立させるかという問いに対する、ジェイコブ＆コーなりの回答なのです。

【公式HP】ゴッサムシティ :https://jacobandco.jp/timepieces/batman-watch/

ゴッサムシティ コレクション―― ジェイコブ＆コーにより翻訳されたバットマンの世界観

ゴッサムシティ ウォッチは382ものパーツから組み立てられる

ゴッサムシティ コレクションは、2022年にDCコミックスとの正式なライセンスのもと、ジェイコブ＆コーから発表されたタイムピースです。

明確にバットマンという題材を掲げながらも、その表現はキャラクターの象徴性やビジュアル演出にとどまるものではありません。本作の中核を成しているのは、ツイン3軸フライング トゥールビヨンをはじめとする、ジェイコブ＆コーが長年にわたり培ってきたハイコンプリケーションの技術です。これらの複雑機構は、単なる機能的誇示ではなく、プロダクト全体の構造と一体化するかたちで組み込まれています。

また、バットマンに由来するモチーフや意匠は随所に見られますが、それらは単なる装飾としてではなく立体構造、機構配置、ケースやダイヤルの設計と連動しながら、時計製造の文脈の中で表現されています。

このコレクションが示しているのは、「キャラクターをどのように見せるか」ではなく、世界観をいかに時計として成立させるかという問いに対するアプローチです。ゴッサムシティ コレクションは、ジェイコブ＆コーが得意とする複雑機構と立体構造を通じて、バットマンの世界観を時計というプロダクトへと落とし込んだ事例として位置づけることができます。

ゴッサムシティの構成要素 ―― 設計に組み込まれた数々のバットマン モチーフ

バットシグナル型のオニキス製ダイヤル、バットラングを想起させるハンド、グラップリングフックを思わせるトゥールビヨンのキャリッジリューズには巻き上げ効率を上げる機能部品としてラバーが取り付けられ、その形状はバットモービルのタイヤをモチーフとしている

「ゴッサムシティ」において、バットマンのモチーフは単なる後付けの装飾ではありません。それらはパーツの造形そのものに組み込まれ、時計の機能や構造を支える重要な要素として成立しています。

文字盤中央に配されたオニキス製のバットシグナルは、天然石特有の深い黒によって、文字盤に確かな立体感をもたらしています。

バットモービルのタイヤを模したリュウズも、単なる演出ではなく、巻き上げ機構を司る実用的なパーツとしてケース構造に統合されました。

時分針には、武器であるバットラングをイメージしたシャープなカスタムデザインを採用。造形の美しさはもちろん、優れた視認性によって時計本来の実用性を損なうことはありません。

本作のハイライトであるツイン3軸フライング トゥールビヨンにおいても、キャリッジにグラップリングフックの鉤状のデザインを取り入れるなど、複雑機構の内部にまでその世界観が浸透しています。

ケースやダイヤルに見られる多面体的なファセット表現も、ムーブメントの立体構成と連動しながら、プロダクト全体の力強いシルエットを構築しています。

個々の要素が主張しすぎるのではなく、高度なムーブメントと一体化することで、本作はジェイコブ＆コーのハイ・コンプリケーションとしての品格を体現しているのです。

二つのモデル――同一の題材、異なる解釈

ゴッサムシティ ウォッチ（ブラックDLC）ゴッサムシティ ウォッチ（ローズゴールド）

そして「ゴッサムシティ」は、それぞれに異なる個性を纏った二つのモデルで展開されています。いずれも世界限定36本という稀少な限定数で製作され、その心臓部には共通して、本作の象徴であるツイン3軸フライング・トゥールビヨンが鎮座しています。

しかし、外装素材と仕上げの選択によって、その表情には明確な対比が生まれました。

ブラックDLCチタンモデルは、ブラックとイエローを基調とした鮮烈なコントラストが特徴です。マットな質感に統一された外装は、ケースのファセットや複雑機構の輪郭をシャープに際立たせ、時計の構造そのものが持つ力強さを強調しています。随所に配されたバットマンのモチーフも、この鮮明な配色と融合することで、プロダクト全体に自然な調和をもたらしています。

対して18Kローズゴールドモデルは、同一の設計を基盤としながらも、素材特有の重量感と艶やかな光沢によって、格別の華やかさを醸し出します。外装が放つ輝きはより贅沢な印象を帯びていますが、構造や機構に対する厳格なアプローチは変わりません。設計の軸や完成度の高さは、ブラックDLCチタンモデルと完全に共通しています。

この二つのモデルは、決して優劣や用途で分けられるものではありません。同一の題材と構造を共有しながら、仕上げの解釈を変えることで、「ゴッサムシティ」というテーマの奥深さを提示しているのです。同じ機構を持ちながら、全く異なる情緒を湛える――この鮮やかな対比こそが、本コレクションの真髄と言えるでしょう。

世界観を補完するもう一つの表現 ―― ゴッサムシティ クロック

ゴッサムシティ クロックバットモービルを7日間パワーリザーブの手巻き式クロックに落とし込んだプロダクト

「ゴッサムシティ」の世界は、腕時計という枠組みに留まりません。その設計思想を”クロック”という形で空間へと広げるのが、この「ゴッサムシティ クロック」です。

本作はウォッチの設計思想を空間全体へと拡張するために用意された、ゴッサムシティ オーナーが到達できる究極のコレクションを補完する役割を担っています。さらには、ウォッチの存在に依存することなく、バットモービルをモチーフとしたダイナミックな造形だけで、バットマンの美学を鮮烈に提示。書斎やリビングにおいて、それ自体が主役級の存在感を放ちます。

また、本作は鑑賞用のオブジェに留まらず、手巻き式による7日間のロングパワーリザーブを備えた実用的なタイムピースとして厳格に設計されました。駆動方式や持続時間にまで妥協なく貫かれたこだわりは、バットマンというテーマを単なる演出で終わらせないための必然と言えるでしょう。

ウォッチの良きパートナーであり、同時に孤高のプロダクトでもある。このクロックは、オーナーが「ゴッサムシティ」の美学を日常のあらゆる瞬間で愉しむための、特別な装置となっているのです。

ゴッサムシティ コレクション

「ゴッサムシティ コレクション」は、バットマンという強固なアイコンを扱いながらも、決してその象徴性だけに依拠したプロダクトではありません。公式ライセンスという枠組みを超え、その真髄を成しているのは、ツイン3軸フライング トゥールビヨンという超複雑機構を核とする、ジェイコブ＆コー独自の設計思想です。

劇中のモチーフは単なる表面的な装飾に留まることなく、構造体や部品形状そのものとして時計の成立に深く組み込まれました。漆黒のDLCチタンと優美なローズゴールドが提示する二つの表情、そしてウォッチの世界観を空間へと広げるクロックの存在。これらはすべて、バットマンの物語とジェイコブ＆コーの技術が共有する美意識、そしてプロダクトに対する真摯な理念を突き詰めた結果に他なりません。

単なるキャラクターウォッチの域を遥かに凌駕し、ハイコンプリケーションの正統なる系譜を示す。ゴッサムシティ コレクションは、その揺るぎない姿勢を静かに、しかし確かに語り続けているのです。

ASTRONOMIAが示すもう一つの到達点――アストロノミア テラリウム

ジェイコブ＆コーは、アストロノミアの世界観をクロックという形式でも拡張しています。ドイツの名門クロックメーカー、ヘルムレとの協業によって誕生した アストロノミア テラリウムは、太陽・地球・月の相対関係を機械仕掛けで可視化した天体モデルです。4本のアームが中央軸を中心に回転し、時刻表示、天体、そして象徴的なトゥールビヨンが連動する構成となっています。

高さ35cm、幅29cmのケースに、8日間パワーリザーブの打鐘ムーブメントを搭載。黄道十二星座に対する天体の位置表示や恒星年に基づくカレンダー、288面カットのジェイコブカット・シトリンによるサンモチーフなど、Astronomiaの思想をクロックとして凝縮した内容です。

◆JACOB&CO.銀座ブティック

〒104-0061

東京都中央区銀座6-7-9丸喜ビル1階

営業時間11:00～20:00

Tel：03-6281-4777

Email：info@jacobandco.jp

来店予約 :https://jacobandco.jp/appointment/HP :https://jacobandco.jp/Instagram :https://www.instagram.com/jacobandco_japan/公式LINE :https://lin.ee/bAfJDKw

◆JACOB&CO.について

1986年に設立。当初は高級ジュエリーを取り扱い、宝飾業界で高い地位を確立し、2002年に時計業界へ本格的に参入しました。世界中のセレブリティを中心に一世を風靡したファイブタイムゾーンウォッチから始まり、これまで不可能と言われてきた複雑機構「アストロノミア」、「ツインターボ」、「ブガッティ シロン」などの開発に成功し、時計業界に技術革新を起こし続けています。現在、ジェイコブは超高級車メーカー「ブガッティ」やサッカー界のスター選手「クリスティアーノ・ロナウド」などとパートナーシップ契約を結び、「不可能を可能に」というコンセプトのもと革新的な作品を生み出し続けています。スイス最高峰の時計製造技術と宝飾業界で培った高い芸術性とノウハウを兼ね備え、時計業界の最先端を行くブランドとして、世界中で多くのファンを魅了し続けています。

◆JACOB&CO. STORIESについて

2022年4月、JACOB&CO. JAPAN（代表取締役 福田魁）が設立されました。

今年、設立から3年目という節目を迎えるにあたり、改めてブランドの軌跡を深く掘り下げ、その本質に迫る連載企画「JACOB&CO. STORIES」を始動します。

本企画では、ブランドの創業から現在に至るまでの歴史、世界的なパートナーシップ、そして珠玉の現行コレクションを、全24回にわたってご紹介予定。

なお、本連載は毎月第2・第4月曜日に公開を予定しております。

ジェイコブ＆コーの軌跡を、定期的にお届けしてまいります。

