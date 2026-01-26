【2.10｜無料ウェビナー開催】世界経済会議「グローバルリスクレポート」から読み解く、2026年に企業が直面するリスクと対策

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、株式会社JX通信社と共催で2月10日（火）12:00～13:00に無料ウェビナー「世界経済フォーラム（ダボス会議）グローバルリスクレポートから読み解く 世界の有識者が考える、企業が備えるべきリスク」を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://jxpress.zoom.us/webinar/register/2017606868550/WN_rtMb1FOtTROcEqSlzGKPZQ#/registration

世界経済フォーラムが毎年発行する「グローバルリスクレポート」では、国際紛争の激化やサプライチェーンの混乱、気候変動など多様なリスクが世界経済および企業経営に影響を及ぼす可能性が示されています。

加えて、昨年末から年始にかけて発生したベネズエラ情勢の急変をはじめ、予測困難な突発的事象が世界各地で発生しており、企業を取り巻くリスク環境は予断を許さない状況です。

こうした背景を受け、本ウェビナーでは「グローバルリスクレポート」の分析をもとに、2026年の最新のリスク潮流を読み解きます。さらに、リスクマネジメントの専門家であるニュートン・コンサルティングとデータインテリジェンスに強みを持つJX通信社が、企業がいま備えるべきリスク管理体制やBCP戦略についてわかりやすく解説します。

■登壇者

Chief Sales Officer / SaaS事業本部長 久野陽一郎

危機管理、BCP、ERM、ITガバナンスなどプロジェクトを幅広く担当し、国内外500社以上の支援実績がある。経営者から海外拠点の現場までを巻き込み、全世界で展開するソリューションを自ら牽引している。 特に、BCPをはじめとするリスクマネジメントのグローバル展開支援は高い評価を得ている。

近年は、リスクマネジメントのデジタル化、新規事業開発など、経営戦略に関わる支援にも携わっている。BCP訓練ツール「dan-lo」事業責任者として、デジタルサービス開発を推進している。

株式会社JX通信社

データ戦略部長 藤井大輔

ラジオ局勤務中に東日本大震災を経験。以降、災害情報伝達に関する官民の様々なプロジェクトに関わる。2020年よりJX通信社勤務。FASTALERT事業責任者、公共分野向け提案責任者を経て現職。AI防災協議会 官民データ接続仕様検討分科会 副主査。

■開催概要

開催日時 ：2月10日（火）12:00-13:00

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

主催 ：ニュートン・コンサルティング株式会社、株式会社JX通信社

申込サイト：https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260210.html

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：吉田

TEL ：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp