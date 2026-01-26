【1級FP（学科）を解説】2026年1月1級FP（学科）受検生必見！「本試験解説動画」＜無料請求受付中＞イチ早く分析＆解説するセミナーも1/28（水）にオンラインで実施します。

TAC株式会社TAC「1級FP（学科）本試験解説動画」

「制限時間内でいかに合格点をとるか」をコンセプトに、「問題を見極める眼」を養います。また解答時間短縮のテクニックなど、実践力を身につけていきます。

1級（学科）本試験解説動画

FP1級試験対策コースも担当するTAC講師による詳細な解説動画をご視聴いただけます。

申込者限定で「1級（学科）本試験解説動画」を無料視聴できる専用ページをご用意！後日、全科目から重要問題をピックアップ解説した動画を期間限定で無料配信いたします。

本試験の振り返りや復習はもちろん、これから受検予定の方も過去問の傾向確認に最適です。

お得なこの機会にぜひご利用ください。

▼無料視聴概要

・動画視聴請求受付期間

2026年1月5日（月）～2月28日（土）

・動画公開期間

2026年3月25日（水）～5月23日（土）予定

※1級（学科）本試験解説動画は、全問解説するものではありません。動画請求・公開終了後は、有料申込にてご視聴いただけます。

本試験解説動画の請求はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/sokuhou.html#kaisetu1

"合格の秘訣"を大公開！FP本試験対策セミナー

「1級受検生必見！本試験分析＆ステップアップセミナー」

▼セミナー概要

日時：2026年1月28日（水）19：00～20：00

担当：月井 京 講師

内容：1級学科（応用編）の配点予想を行うとともに、FP1級実技試験（きんざい）対策についても言及します。

視聴方法：Zoomウェビナー

参加料：無料（要予約）

※ライブ配信で、入退室は自由です。顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

セミナーのお申込みはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/sokuhou.html#sokuhoukai

FP1級 実技試験対策講座［金財（資産相談業務）対応］

TAC FP1級実技試験対策講座［金財（資産相談業務）対応］

金融財政事情研究会（きんざい）の実技試験は、不動産等の資産運用と相続・事業承継対策が出題されます。実際に起こり得るケースを想定し、どのように課題を解決していくかが問われます。

TAC FP1級実技試験対策講座では、過去の本試験からTACが独自に傾向分析した「要点ポイント」で必要な知識を再確認し、教材と講義動画でムダなく学習できます。想定外の質問にも、ポイントを明確にし、それに対する適切な提案を示せるよう、筋道が立てられるよう設計しています。

▼コース詳細

TAC FP1級実技試験対策講座（金財［資産相談業務］対応）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/FP1-jitsugi-taisaku.html

資格の学校TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp.html

TAC FP講座は開講実績33年以上。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと実務のプロ・受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、FP3級から1級・CFP(R)取得を目指す方まで幅広く対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多様なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

■資格の学校TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座 公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/TAC_FPkouza