企業の成長支援・運営改善を手掛けるアメイジィがエルメ代理店に加入

LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の代理店に、アメイジィ株式会社が2026年1月2日（金）に加入しました。

L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。

L Message（エルメッセージ）代理店 アメイジィの紹介

アメイジィ株式会社は、「ALL FOR AMAZING」をミッションに、大企業・中小企業・スタートアップ・行政などを対象とした成長支援や運用改善のサポートを行っている企業です。

AIやデジタル技術を活用した業務改善支援や新規・既存事業の支援、サービスのリブランディングなどをワンストップで提供しています。

アメイジィにとってL Message（エルメッセージ）とは

LINEは日本人口8割以上の約9,900万人が利用する国内最大級の顧客チャネルです。L Messageを導入することで、LINE公式アカウントだけでは難しい運用の自動化や、顧客対応の効率化を進められる点に魅力を感じました。

また、成果につながるLINEマーケティングを高いコストパフォーマンスで実現できるサービスであることから、代理店加盟を決めました。

得意な業界・業種

アメイジィは、幅広い業種で企業の成長戦略や運用改善の支援を行っています。

・情報通信

・エンタメ

・金融

・小売

・美容

・健康

・人材

・教育

・旅行

・不動産

・飲食

・行政

提供可能なサービス

LINE公式アカウントの設定・制作・運用から、広告運用、プロモーション、Webサイト・デザイン制作まで総合的に支援しています。

・LINE公式アカウント設定代行

・LINE公式アカウント制作代行

・LINE公式アカウント運用代行

・LINE公式アカウントコンサルティング

・集客支援

・広告運用

・プロモーション

・デザイン制作

・Webサイト制作

・補助金申請代行

・新規・既存事業のAI×DXビジネスプロデュース

・サービスリブランディングサービス

お問い合わせ

公式HP：https://amazy.biz/

LINE公式アカウント：https://lin.ee/7hgWtC7

L Message（エルメッセージ）の代理店・認定代理店について

L Message（エルメ）では、パートナー事業者様向けに代理店制度をご用意しています。

▼代理店

認定講座を受講いただいた方が加盟できます。

L Message（エルメ）の基本的な機能や活用方法を学び、お客様への導入支援を行っていただけます。

▼認定代理店

所定の検定に合格した方のみが加盟できる上位の代理店資格です。

より高度な技術力とサポート力を有し、複雑な案件や専門的なコンサルティングにも対応可能です。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。

▼主な機能

・メッセージ配信（セグメント配信対応）

・フォーム作成

・予約受付管理（Googleカレンダー連携）

・商品販売、決済

・データ分析

・流入アクション機能

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes