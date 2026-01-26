企業の成長支援・運営改善を手掛けるアメイジィがエルメ代理店に加入
LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の代理店に、アメイジィ株式会社が2026年1月2日（金）に加入しました。
L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。
L Message（エルメッセージ）代理店 アメイジィの紹介
アメイジィ株式会社は、「ALL FOR AMAZING」をミッションに、大企業・中小企業・スタートアップ・行政などを対象とした成長支援や運用改善のサポートを行っている企業です。
AIやデジタル技術を活用した業務改善支援や新規・既存事業の支援、サービスのリブランディングなどをワンストップで提供しています。
アメイジィにとってL Message（エルメッセージ）とは
LINEは日本人口8割以上の約9,900万人が利用する国内最大級の顧客チャネルです。L Messageを導入することで、LINE公式アカウントだけでは難しい運用の自動化や、顧客対応の効率化を進められる点に魅力を感じました。
また、成果につながるLINEマーケティングを高いコストパフォーマンスで実現できるサービスであることから、代理店加盟を決めました。
得意な業界・業種
アメイジィは、幅広い業種で企業の成長戦略や運用改善の支援を行っています。
・情報通信
・エンタメ
・金融
・小売
・美容
・健康
・人材
・教育
・旅行
・不動産
・飲食
・行政
提供可能なサービス
LINE公式アカウントの設定・制作・運用から、広告運用、プロモーション、Webサイト・デザイン制作まで総合的に支援しています。
・LINE公式アカウント設定代行
・LINE公式アカウント制作代行
・LINE公式アカウント運用代行
・LINE公式アカウントコンサルティング
・集客支援
・広告運用
・プロモーション
・デザイン制作
・Webサイト制作
・補助金申請代行
・新規・既存事業のAI×DXビジネスプロデュース
・サービスリブランディングサービス
お問い合わせ
公式HP：https://amazy.biz/
LINE公式アカウント：https://lin.ee/7hgWtC7
L Message（エルメッセージ）の代理店・認定代理店について
L Message（エルメ）では、パートナー事業者様向けに代理店制度をご用意しています。
▼代理店
認定講座を受講いただいた方が加盟できます。
L Message（エルメ）の基本的な機能や活用方法を学び、お客様への導入支援を行っていただけます。
▼認定代理店
所定の検定に合格した方のみが加盟できる上位の代理店資格です。
より高度な技術力とサポート力を有し、複雑な案件や専門的なコンサルティングにも対応可能です。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
・メッセージ配信（セグメント配信対応）
・フォーム作成
・予約受付管理（Googleカレンダー連携）
・商品販売、決済
・データ分析
・流入アクション機能
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?prtimes