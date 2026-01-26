企業の成長支援・運営改善を手掛けるアメイジィがエルメ代理店に加入

株式会社ミショナ


LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の代理店に、アメイジィ株式会社が2026年1月2日（金）に加入しました。


L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。



L Message（エルメッセージ）代理店 アメイジィの紹介


アメイジィ株式会社は、「ALL FOR AMAZING」をミッションに、大企業・中小企業・スタートアップ・行政などを対象とした成長支援や運用改善のサポートを行っている企業です。


AIやデジタル技術を活用した業務改善支援や新規・既存事業の支援、サービスのリブランディングなどをワンストップで提供しています。




アメイジィにとってL Message（エルメッセージ）とは

LINEは日本人口8割以上の約9,900万人が利用する国内最大級の顧客チャネルです。L Messageを導入することで、LINE公式アカウントだけでは難しい運用の自動化や、顧客対応の効率化を進められる点に魅力を感じました。



また、成果につながるLINEマーケティングを高いコストパフォーマンスで実現できるサービスであることから、代理店加盟を決めました。




得意な業界・業種

アメイジィは、幅広い業種で企業の成長戦略や運用改善の支援を行っています。



・情報通信


・エンタメ


・金融


・小売


・美容


・健康


・人材


・教育


・旅行


・不動産


・飲食


・行政




提供可能なサービス

LINE公式アカウントの設定・制作・運用から、広告運用、プロモーション、Webサイト・デザイン制作まで総合的に支援しています。



・LINE公式アカウント設定代行


・LINE公式アカウント制作代行


・LINE公式アカウント運用代行


・LINE公式アカウントコンサルティング


・集客支援


・広告運用


・プロモーション


・デザイン制作


・Webサイト制作


・補助金申請代行


・新規・既存事業のAI×DXビジネスプロデュース


・サービスリブランディングサービス




お問い合わせ

公式HP：https://amazy.biz/


LINE公式アカウント：https://lin.ee/7hgWtC7




L Message（エルメッセージ）の代理店・認定代理店について

L Message（エルメ）では、パートナー事業者様向けに代理店制度をご用意しています。



▼代理店


認定講座を受講いただいた方が加盟できます。


L Message（エルメ）の基本的な機能や活用方法を学び、お客様への導入支援を行っていただけます。



▼認定代理店


所定の検定に合格した方のみが加盟できる上位の代理店資格です。


より高度な技術力とサポート力を有し、複雑な案件や専門的なコンサルティングにも対応可能です。




L Message（エルメッセージ）について


L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。


LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。



▼主な機能


・メッセージ配信（セグメント配信対応）


・フォーム作成


・予約受付管理（Googleカレンダー連携）


・商品販売、決済


・データ分析


・流入アクション機能




L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。


https://lme.jp/?prtimes