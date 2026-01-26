LUNA EARTH ONLINEより、バレンタイン気分を高めるハートモチーフと春を感じる桜モチーフのアクセサリーが1/22（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

バレンタイン気分を高めるハートモチーフアクセサリーが登場。

さりげなく可愛いデザインから大人っぽく使えるアイテムまで幅広くラインナップ。

さらに、春を感じる桜モチーフアクセサリーも入荷しました。

商品名：桜イヤリング

品番：LER14-2512-2195

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2512-2195.html

商品名：桜ドロップイヤリング

品番：LER14-2512-2196

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2512-2196.html

商品名：桜チタンピアス

品番：LPC14-2512-4099

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC14-2512-4099.html

商品名： 桜ドロップチタンピアス

品番：LPC14-2512-4100

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC14-2512-4100.html

商品名： 揺れるパールハートピアス

品番：LPC17-2601-4268

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC17-2601-4268.html

商品名：マットハートチタンピアス

品番：LPC10-2601-4131

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC10-2601-4131.html

商品名：透かしパールハートチタンピアス

品番：LPC10-2601-4186

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC10-2601-4186.html

商品名：ハートラインチタンピアス / キュービックジルコニア

品番：LPC17-2601-4259

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC17-2601-4259.html

商品名：プチハートチタンピアス / キュービックジルコニア

品番：LPC17-2601-4258

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC17-2601-4258.html

商品名：エポハートチタンピアス

品番：LPC16-2602-4252

価格：\330（税込）

バリエーション：レッド/ブルー/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC16-2602-4252.html

商品名：エポハート編み込みチタンピアス

品番：LPC16-2602-4251

価格：\330（税込）

バリエーション：ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC16-2602-4251.html

商品名：ハートパール マンテルネックレス

品番：LNE18-2512-0903

価格：\550（税込）

バリエーション：バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2512-0903.html

商品名：ハートチャーム付き パール×ビーズブレスレット

品番：LBL18-2601-0378

価格：\330（税込）

バリエーション：シルバー/ホワイト

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL18-2601-0378.html

1/22木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNA＝ 月 EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/