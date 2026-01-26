『義妹生活』原作小説５周年！　これを記念した様々な施策を1月25日から展開中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、ライトノベルレーベル・MF文庫Jの人気小説『義妹生活』が5周年を迎えたことをお知らせします。

2021年1月25日に第1巻が発売され、2024年にはTVアニメが放送されたMF文庫Jの大人気作品『義妹生活』が、2026年1月25日に5周年を迎えました！ これを記念して、5周年記念キャンペーンの実施をはじめ、お祝いコメントやお祝いイラストを公開しておりますので、『義妹生活』のファンは勿論、まだ『義妹生活』を読んだことがない方も、この機会にぜひご覧ください！

『義妹生活』公式Xにてお祝いコメント投稿キャンペーンを実施！

三河ごーすと先生＆Hiten先生直筆サイン入り色紙が抽選で1名様に当たる、5周年をお祝いしたキャンペーンを公式Xにて実施中です！ 奮ってご応募ください！

応募期間：2026年1月25日(日)～26年2月25日(水) 23:59

応募方法：

１.『義妹生活』公式Xアカウントをフォロー

２.上記画像が使われた投稿を引用して、ハッシュタグ「#義妹生活」と共にコメントを投稿

5周年記念お祝い動画を『義妹生活』公式YouTubeチャンネルにて公開！

浅村悠太＆綾瀬沙季の二人から、原作小説5周年を記念したお祝い動画が到着！ 『義妹生活』公式YouTubeチャンネルにて公開しています！

先日無期限休止が発表された公式YouTubeですが、YouTube・小説・TVアニメと、約6年に渡る彼女たちの活動の記録を、お祝い動画と合わせてぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l0K9cU1p9Hw ]

たくさんのお祝いコメント・お祝いイラストをいただきました！

【お祝いコメント】

天崎滉平さん（浅村悠太役）、中島由貴さん（綾瀬沙季）

【お祝いイラスト】

奏ユミカさん（@ymkmono）

┗『義妹生活』コミカライズ担当

あおなまさおさん（@aonamasao）

┗YouTubeチャンネル漫画エンジェルネコオカにて『義妹生活ネコオカ出張版』シリーズを担当

いらすとがかりさん（@irasutogakari）

┗YouTubeチャンネル漫画エンジェルネコオカにて『義妹生活ネコオカ出張版』シリーズを担当

原作小説5周年に合わせ、電子フェアも実施中！『義妹生活』5周年三河ごーすとフェア実施中！

原作小説5周年に合わせ、三河ごーすと先生作品を対象に、大感謝の大型割引フェアが1月23日より開催中です！

この機会にぜひお買い求めください。

BOOK☆WALKER特集ページ：https://bookwalker.jp/campaign/46314/?adpcnt=vp4h1fda

実施期間：2026年1月23日(金) ～ 2026年2月5日(木)

※対象期間やキャンペーン内容は各店舗で異なるため、利用している電子書籍サイトでご確認ください。

最新16巻は2月25日発売！

5周年の盛り上がりを見せる『義妹生活』、原作最新16巻＆コミックス最新6巻は来月発売！

新たな扉を開けた“兄妹”の世界が交差していく恋愛生活小説、第16弾をお見逃しなく！

原作小説16巻

定価：814円（本体740円＋税）

判型：文庫判

ISBN：9784046857071

書誌ページ：https://mfbunkoj.jp/product/322510001608.html

コミックス6巻

定価：836円（本体760円＋税）

判型：Ｂ６判

ISBN：9784041171684

書誌ページ：http://kadokawa.co.jp/product/322510001222/

関連情報

『義妹生活』特設サイト：https://mfbunkoj.jp/special/gimaiseikatsu/

『義妹生活』公式X：https://x.com/gimaiseikatsu

『義妹生活』公式YouTube：https://www.youtube.com/@gimai_seikatsu

TVアニメ『義妹生活』特設サイト：https://gimaiseikatsu-anime.com/

MF文庫J公式サイト：https://mfbunkoj.jp/

MF文庫J公式X：https://x.com/MF_bunkoJ