ネット印刷のグラフィックは、画像1枚でアクリルグッズを作成できるサービス「アクリルグッズシミュレーター」に「オーロラアクリルキーホルダー」と「アクリルアンブレラマーカー」を対応開始。

株式会社グラフィックネットプリント画像1枚でアクリルグッズを作成できるサービス「アクリルグッズシミュレーター」に新商品追加

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」にて、Webサイト上で画像1枚からアクリルグッズが作成できる「アクリルグッズシミュレーター」において、新たに「オーロラアクリルキーホルダー」および「アクリルアンブレラマーカー」の対応を開始いたしました。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/smapri_goods_simulator/acrylic_guide

■面倒なカットパスやホワイト版を画像から自動で作成

「アクリルグッズシミュレーター」は、Webサイト上で背景が白い画像をアップロードするだけで、オーロラアクリルキーホルダーやアクリルアンブレラマーカーが自由な形状で作成いただけるサービスです。

アップされた画像に白背景が存在する場合はデザインに沿って透過処理を行い、アクリルグッズでトラブルが多いカットパスやホワイト版を自動生成する仕組みが搭載されています。またスマートフォンにも対応し、完成イメージをその場で確認できるため、グッズ制作が初めての方でも安心してご利用いただけます。

※2026年1月現在、グッズシミュレーターのプレビュー画面では、オーロラ加工の光沢感は再現されません。後日のアップデートで対応予定です。

アクリルグッズシミュレーターの作成イメージ

▼サービスページ：アクリルグッズシミュレーター操作ガイド

https://www.graphic.jp/smapri_goods_simulator/acrylic_guide

■見る角度できらめきが変わる「オーロラアクリルキーホルダー」

光の当たり方や見る角度によって色合いが変化する、特殊なアクリルに印刷を施した幻想的なアクリルキーホルダーです。輝きの強弱が異なる「オーロラ」「オーロラ（淡）」と、ガラスの破片のような輝きを放つ「チップガラス」の3タイプから選択いただけます。また、写真やイラストのイメージに合わせて、18種類のボールチェーンやストラップなどから無料で1つお選びいただけます。

【オーロラアクリルのバリエーション】

輝きの強弱が異なる「オーロラ」「オーロラ（淡）」と、ガラスの破片のような輝きを放つ「チップガラス」の3タイプ

【ストラップ】

アクリルキーホルダー付属のストラップ

【対応サイズ】

・30×30mm以内

・50×50mm以内

・50×70mm以内

・70×70mm以内

・70×100mm以内

・100×100mm以内

【参考価格】

・オーロラアクリルキーホルダー

30×30mm以内／片面カラー（4色[CMYK]+ホワイトのUV高品質印刷）／10日納期／200個ご注文の場合

1個あたり 212.2円（税込）

▼商品ページ：

アクリルキーホルダー

https://www.graphic.jp/lineup/acrylic_key_chain

オーロラアクリルキーホルダー（同人印刷所 コミグラ）

https://www.graphic.jp/comic/lineup/acrylic_goods/aurora_key_chain

■目印マーカー×ストラップの2way仕様の「アクリルアンブレラマーカー」

傘などの取り違えを防止する目印マーカーです。付属のシリコンリングを取り外せば、アクリルストラップとしても使用可能な2way仕様となっています。シリコンリングは8色の中から1つ無料でお選びいただけます。

アクリルアンブレラマーカーは、目印マーカー×ストラップの2way仕様

【対応サイズ】

・30×30mm以内

・50×50mm以内

・50×70mm以内

・70×70mm以内

【参考価格】

・アクリルアンブレラマーカー

30×30mm以内／片面カラー／10日納期／200個ご注文の場合

1個あたり 144円（税込）



▼商品ページ：

アクリルアンブレラマーカー

https://www.graphic.jp/lineup/acrylic_umbrella_marker

アクリルアンブレラマーカー（同人印刷所 コミグラ）

https://www.graphic.jp/comic/lineup/acrylic_goods/umbrella_marker

※参考価格、仕様はいずれも2026年1月現在のもの

■高発色な仕上がりと、滑らかで美しいカット面

当社のアクリルグッズは、高発色なUV印刷による鮮明な仕上がりと、「アイスメルトカット方式」による滑らかな断面が特長です。1点から作成可能で、推し活グッズや、オリジナルグッズとして最適です。

アクリルグッズの完成品イメージ

■グッズ制作をもっと身近に

グッズシミュレーターはWeb上で手軽にオリジナルグッズを作成できるサービスです。印刷物の制作に必要な専門的な知識やスキルが不要なため、どなたでもお気軽にご利用いただくことができます。

今後も人気のアクリルグッズにも順次対応予定です。グッズ制作をより身近に、多くの人にお楽しみいただけるサービスを目指してまいります。

■グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、当社は2025年5月に発表された「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で総合第1位を獲得。さらに2025年12月には、「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。2025年度は顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を達成いたしました。

「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。