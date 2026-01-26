シンプレクス株式会社、大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2026」のプラチナスポンサーに決定

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下、「当連盟」）が主催し、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表理事：各務貴仁）が企画・運営を担当する大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2026（以下、「DSC2026」）」を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催する運びとなり、このたびプラチナスポンサーとしてシンプレクス株式会社の参画が決定いたしました。

▼企業紹介

シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融機関以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。 web3の領域においては、黎明期よりブロックチェーン技術に取り組み、暗号資産交換所システムに加え、高いセキュリティ水準が求められる暗号資産ウォレットを開発、以降もGami-Fi、エンタメ（NFT活用）、DePIN、ステーブルコインといった、複数領域での web3 関連の開発実績を有しています。

X：https://x.com/SimplexHoldings?s=20

Web：https://www.simplex.inc/

▼代表者のコメント

金子 英樹（シンプレクス株式会社代表取締役社長 CEO）

Digital Space Conference 2026にプラチナスポンサーとして協賛できることを大変光栄に思います。本年のテーマは「未来を考え、今日を切り拓く」ですが、そのためには、社会の本質的な課題と向き合い、誰にも突破できなかった壁を越える知見・胆力・技術力が必要だと考えます。当社は創業来、企業が抱える課題の本質と向き合い、ビジネスの知見と高い技術力で付加価値を生んできました。戦略から設計、開発、運用保守のすべてに責任をもち、一気通貫で提供する当社のトータルソリューションが、未来のために必ず役立つものと思っています。

本カンファレンスで議論されるAI、web3、メタバース、サイバーセキュリティといった最前線の論点に、当社が培った知見を持ち寄り、産官学の枠を越えた共創のために、参加企業及び参加者の皆さんと共に進んでまいる所存です。

▼ブース紹介

ステーブルコイン発行・電取・送金/決済の構築支援「Simplex Stablecoin」、オンチェーン金融の核となるセキュアウォレット「Simplex Fourth」、トークン化後の伴走支援（金融・エンタメ・GameFi・DePIN等）をご紹介します。

▼Digital Space Conference 開催の背景

Digital Space Conferenceでは、デジタル空間における新たな経済と社会のあり方を問い続けてきました。第1回目の2023年には「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」という根源的な問いを掲げ、技術革新が社会にもたらす可能性を探求しました。第2回目の2024年には、リアルとバーチャルの融合や生成AI、Web3による価値創出に焦点を当て、デジタル空間経済の現在地を俯瞰。第3回目の2025年には、過去の知見を踏まえながら次世代を見据え、技術と社会の関係性を多角的に議論してきました。

そして第4回目となる2026年は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術が、産業や社会、価値循環の中でどのように実装されていくのかを産業横断で議論・体感し、これからの社会を形づくるための実践的な示唆を提供します。

▼DSC2026について

DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。

また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。

開催日：2026年2月17日（火）

開催場所：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階「虎ノ門ヒルズフォーラム」

主催：一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

企画・運営：株式会社CoinPost

公式サイト：https://jdsef.or.jp/event/dsc

無料参加登録：https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket

▼ Digital Space Conference に関するお問い合わせ

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟 DSC2026 運営事務局

E-mail: dsc@coinpost.jp