【高知県 ものべがわエリア】「ものべすと サンクスデイ」～やなせさんのキャラクターといっしょに楽しもう！～開催！

一般社団法人物部川DMO協議会

物部川エリアでの観光博覧会実行委員会（事務局：一般社団法人 物部川DMO協議会）は、2026年２月８日（日）、高知県香美市にて観光博「ものべすと」のフィナーレを飾るイベントとして、「ものべすとサンクスデイ」を開催します。

連続テレビ小説「あんぱん」の放送をきっかけにスタートした、高知 ものべがわエリア観光博「ものべすと」も、２月８日(日)にいよいよフィナーレを迎えます。観光博期間中、多くのお客様が物部川エリアに来てくださり、“ものべ”の“ベスト”を体験し、楽しんでいただきました。

観光博「ものべすと」を大いに盛り上げてくださった、お客さま、地域の皆さま、そして、やなせたかしさんへの感謝の気持ちを込めて、やなせさんが生みだしてくれたキャラクターたちと特別な一日をお楽しみいただけるイベントです。

一緒に歌って踊れる、キャラクターたちによるステージプログラムや、各団体による活動内容がより深まる展示、キャラクターたちと紹介するご当地グルメをラインナップ。

また、「ものべすと」と言えば恒例の、あんぱん食い競争も開催します。

イベントのエンディングでは、県内外のキャラクターがかつてない規模で勢ぞろいし、会場のお客様と一体となり、「手のひらを太陽に」をやなせさんに思いを馳せて大合唱します。

やなせたかしさんゆかりの地で、やなせさんが生み出してくれたキャラクターたちが一同に会する、これまでにない企画です。ぜひこの機会をお見逃しなく！県内はもとより県外からも多数のご来場お待ちしております。

イベント概要



■日 時：2026年２月８日（日） 10:00～15:00

■会 場：セレネ前広場(https://www.google.com/maps/place/%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%8D%E5%89%8D%E5%BA%83%E5%A0%B4/@33.6482202,133.7807523,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3551f9007904908f:0xbdaa1cd4fa0c1ce4!8m2!3d33.6482202!4d133.7833272!16s%2Fg%2F11xvclv2st?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)（香美市香北町 やなせたかし記念館北側）

■入場料：無料

■主 催：物部川エリアでの観光博覧会実行委員会

≪ステージプログラム≫

１０：００～ オープニング

キャラクターステージ １部

１１：００～ ごめん・なはり線キャラクターショー

１１：３０～ あんぱん食い競争

１３：００～ キャラクターステージ ２部

１４：００～ ごめん・なはり線キャラクターショー

１４：３０～ フィナーレ

キャラクターたちとみんなで「手のひらを太陽に」を大合唱♪

イベントの詳細はこちら▶▶▶https://monobegawa.com/monobest/events/2450/

■ものべがわエリア観光博「ものべすと」とは？

連続テレビ小説「あんぱん」放送をきっかけに、やなせたかしゆかりの地・ものべがわエリアで開催されている観光博「ものべすと」。物部川の流れる南国市・香南市・香美市の3市地域全体をひとつの会場と見立て、自然・文化・歴史・食など、地域の魅力を楽しめる観光キャンペーンです。

地元の人たちとの交流や、ここでしか体験できないユニークな企画が目白押し。ものべだけのベストな旅をお楽しみください.

開催期間2025年3月29日～2026年2月8日

公式サイトURL：https://monobegawa.com/monobest/

■お問い合わせ先

物部川エリアでの観光博覧会実行委員会

事務局：一般社団法人物部川DMO協議会

高知県知事登録旅行業 第3-132号

〒783-0004高知県南国市大そね甲1705-5桜ビル2階

電話：088-802-5050／FAX：088-802-5051

営業時間：平日8:30～17:30

メール：web@monobegawa.com

公式サイトURL：https://monobegawa.com/monobest/