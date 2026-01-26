賞金総額128万円以上！出張リラクゼーションサービス「HOGUGU（ホググ）」、「ホググアワード」の開催を決定！

株式会社HOGUGUテクノロジーズ

出張リラクゼーションサービス「HOGUGU（以下、ホググ）」を運営する株式会社HOGUGUテクノロジーズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡賢一、以下当社）は、「ホググ」を利用して活動しているセラピスト（以下、ホググセラピスト）の功績を称え、リラクゼーション業界におけるプロフェッショナルの指標を新たに確立することを目指した「ホググアワード」の開催を決定いたしました。

「ホググアワード」開催の背景と想い

当社は創業以来、「リラクゼーションを通じて、ストレスのない社会・より豊かで健康的な世界を創造する」こと、そして「セラピスト一人ひとりが正当に評価され、輝き続けられる未来」の実現を目指して事業を推進してまいりました。

従来のリラクゼーション業界では、長時間労働や固定的な報酬体系により、個人の技術や姿勢が十分に評価・還元されにくいという構造的な課題が存在しています。

「ホググ」は、アプリを通じたダイレクトマッチングにより、ホググセラピスト個人が生み出す価値を最大化できる機会を創出してきました。その結果、月間最高売上が190万円※1を超えるホググセラピストも誕生するなど、「個人の価値が正当に評価され、報酬に反映される」新しい働き方が、実績として現れ始めています。

今回開催する「ホググアワード」は、カスタマーからどれだけ選ばれてきたかという実績をもとに、その価値を可視化し、称える取り組みです。「ホググ」アプリ内に、アワード受賞者の証となる「アワードバッジ」を表示することで、信頼の可視化や指名機会の創出につなげていきます。

本アワードを通じて、セラピストが個人として誇りを持ち、自らの価値で選ばれ続ける環境をより一層強化するとともに、業界全体のサービス品質向上と活性化に寄与してまいります。そして、美容業界においてカリスマ美容師が確立してきたように、リラクゼーション業界においても、カリスマセラピストを継続的に輩出していくことを目指します。

※1：2024年10月実績。東京エリア、95件施術の場合。

「ホググアワード」実施要項

本アワードでは、全国のホググセラピストを対象に、上半期・下半期の2回に分けて集計・表彰を行います。

エリア別のランキングを設けることで、地方で活躍するホググセラピストにも光を当てる仕組みを導入しています。

- 集計期間

・上半期：2026年1月1日～2026年6月30日

・下半期：2026年7月1日～2026年12月31日

- 評価軸

「施術回数」「リピート施術回数」の合計値。

- 選出方法

・ホググ総合アワード：各エリアの上位者を選出します。

・ホググ新人アワード：登録から間もないホググセラピストの中から、上位者を選出します。

- 受賞数

・ホググ総合アワード：上半期30賞、下半期30賞

・ホググ新人アワード：上半期20賞、下半期20賞

- 賞品

・主賞

プロフィール内のアワードバッジ

・副賞※2,※3

Amazonギフト券

1位： 10,000円分

2位以下：5,000円分

- エリア区分

北海道・東北、北関東、南関東（東京含む）、中部・北陸、関西、中国・四国、九州・沖縄の全7エリア。

※2：主催：株式会社HOGUGUテクノロジーズ

※3：AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※4：アワード詳細は「ホググ」ご登録のホググセラピストの皆様へご案内しております。

株式会社HOGUGUテクノロジーズ 代表取締役 花岡 賢一のコメント

リラクゼーションは、ストレス社会と言われる現代において、人々のウェルビーイングを支える不可欠な技術です。しかしその一方で、最前線で癒やしを届けるホググセラピスト自身の働き方や社会的地位には、まだ改善すべき課題が多く残されています。

私たちは「セラピストの地位向上」を掲げ、一人ひとりが自らの個性を自由に表現し、自立したプロフェッショナルとして歩める環境を整えてまいりました。今回発表した「ホググアワード」は、その歩みをさらに加速させるための象徴的な取り組みです。

このアワードを通じて、セラピストという職業が持つ社会的価値を再定義し、技術とホスピタリティを追求するすべてのプロフェッショナルに、最大級の称賛を贈りたいと考えています。当社はこれからも、ホググセラピストの皆様が誇りを持って挑戦し続けられる未来を、共に創ってまいります。

出張リラクゼーションアプリ「ホググ」とは

「ホググ」は、アプリを使ってご自宅やホテルにホググセラピストを呼べる出張リラクゼーションサービスです。2020年のサービス開始以来、累計利用者数は29万人を突破。当社の審査を通過したホググセラピストが登録しており、相互レビューシステムにより安心・安全なマッチングを実現しています。

