樽の香りを掬い上げるウイスキーシリーズ第三弾「香掬 (かすく) ミズナラ熟成 10年」2026年1月より限定販売

江井ヶ嶋酒造株式会社香掬 ミズナラ熟成10年

稀少なミズナラ樽で長期熟成したジャパニーズシングルモルトウイスキー「香掬 (読み：かすく)」の新製品を、2026年1月より、蒸留所及び江井ヶ嶋酒造オンラインショップにて限定発売いたします。

香りが満ちる、十年の旅路。

香掬 ブランドサイト :https://www.ei-sake.jp/cask/

二つの樽が育んだ深い余韻を、そのままカスクストレングスで。

ホグスヘッド樽で2年間、その後稀少なミズナラ樽で8年間の熟成を行った、熟成期間10年のシングルモルトウイスキーです。

異なる2種の樽を用いることで、原酒の持つ骨格を保ちながら、

ミズナラ樽由来の奥行きある香味と、和のニュアンスを丁寧に引き出しました。

仕上げには加水や冷却ろ過を行わず、

樽出しそのままの個性を味わえるカスクストレングス（アルコール度数62％）で瓶詰。

長い年月をかけて育まれた香りと味わいを、余すところなくお楽しみいただけます。

口に含むと、まろやかで濃厚なアタックから、上品な甘みと酸味が広がり、やがて柔らかな塩味とほのかなスモーキーさが続きます。

フィニッシュには、深く温かみのある余韻が長く残り、心が和むような飲後感をもたらします。

■日本特有の木で、日本のウイスキーを育てたい。/中村蒸留所長よりコメント

江井ヶ嶋蒸留所 中村所長

日本特有の木で、日本のウイスキーを育てたい。

その想いから生まれたのが、「香掬 CASK ミズナラ熟成10年」です。

ミズナラ樽は、日本原産オークの繊細でオリエンタルな香りと穏やかな甘みをもたらします。一方で熟成の進行は緩やかで、辛抱強く樽と向き合う時間の中で樽香と熟成香との調和するピークの瞬間を見極めます。

10年の熟成を経て、オリエンタルな樽香と江井ヶ嶋蒸留所ならではの穏やかなソルティさを備えた一本に仕上げました。

まずはストレートで、そして少量の加水後の香りの変化も、ぜひゆっくりとお楽しみください。

■テイスティングノート

香掬 ミズナラ熟成10年 テイスティングイメージ

香り

香木のように心落ち着く香り。メープルシロップを垂らしたアールグレイティーの甘やかさに、ほのかな潮風と穏やかなスモーキーさ。

味わい

まろやかで濃厚な口当たり。上品な甘みと酸味が調和し、柔らかな塩味と軽い煙のニュアンスが心地よく続く。

深く温かで、安らぎを感じさせる余韻。

■商品概要

商品名：香掬 ミズナラ熟成 10年

原材料：モルト

熟成：ホグスヘッド樽 2年 → ミズナラ樽 8年

熟成年数：10年

アルコール度数：62％（カスクストレングス）

内容量：500ml

瓶詰本数：667本

発売時期：2026年1月

販売先：公式オンラインショップ ・江井ヶ嶋蒸留所

（一般酒販店への流通はございません）

■江井ヶ嶋蒸留所

江井ヶ嶋蒸留所は、1980年代の地ウイスキーブームを経て製造を続けている、日本で数少ない老舗蒸留所の一つです。

その出発点は1919年のウイスキー製造免許取得にあり、長きにわたって設備・技術を継承し続けてきました。

代表ブランドである『あかし』は国内・海外ともに幅広く出荷しています。

製造免許取得から100周年を迎えた2019年には、「ホワイトオーク蒸留所」から社名を冠した「江井ヶ嶋蒸留所」に名称を変更。2022年よりブレンダーによるヴァッティングシングルモルトウイスキーシリーズ「EIGASHIMA」を発売、国内外のウイスキー品評会で金賞を受賞するなど、品質の高さが評価されています。

【会社概要】

社名：江井ヶ嶋酒造株式会社

本社所在地：兵庫県明石市大久保町西島919(見学は事前予約制)

代表取締役：上田晶人

設立：1888年5月

事業内容：日本酒・ウイスキーなど酒類製造

HP：http://ei-sake.jp/

ECサイト：https://shop.ei-sake.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/Akashi.Kamitaka/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/AkashiKamitaka/

蒸留所 Instagram：https://www.instagram.com/eiga.whisky/