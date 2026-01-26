環駿河湾地域5市町で「旅先納税(R)」開始　共通返礼品「しず旅コイン」の提供をスタート

株式会社まちのプロデューサーズ

「旅先納税(R)」および「しず旅コイン」は、静岡県が実施する「令和7年度デジタル地域通貨活用事業」の一環として、2026年1月9日（金）よりサービスを開始いたしました。

環駿河湾地域5市町（静岡市・伊豆市・下田市・南伊豆町・松崎町）が広域で連携して導入する「旅先納税(R)」において、共通返礼品の電子商品券「しず旅コイン」を提供します。

寄附はスマートフォンから行い、受け取った「しず旅コイン」は対象の加盟店でご利用いただけます。

本取り組みは、駿河湾フェリーを核とした静岡県内の周遊観光の促進と、地域経済の活性化を目的としています。

公式ホームページ：https://shizutabi-coin.com/(https://shizutabi-coin.com/)

「旅先納税(R)」とは

環駿河湾地域5市町（静岡市・伊豆市・下田市・南伊豆町・松崎町）が実施する「旅先納税(R)」は、旅行者がスマートフォンから寄附（ふるさと納税）を行い、寄附額の3割相当を、5市町の加盟店で共通して利用できる電子商品券「しず旅コイン」として返礼し、その場で即時に受け取れる仕組みです。

寄附は公式ホームページ内の「寄付はこちら」から手続きでき、クレジットカード決済により簡単に完了します。受け取った「しず旅コイン」は、対象の加盟店でのお会計時にご利用いただけます。

ご利用方法（概要）

1）寄附（ふるさと納税）する

公式サイト（寄附サイト）の「寄付はこちら」から寄附ページへアクセスします。寄附先（対象の5市町）を選択し、希望する寄附金額を選択します。画面の案内に沿って必要情報を入力し、クレジットカードで決済します。

※環駿河湾地域5市町（静岡市・伊豆市・下田市・南伊豆町・松崎町）に住民票がある方は、当該市町への寄附は対象外となります。

2）しず旅コインを受け取る

寄附手続き完了後、返礼品として「しず旅コイン」（寄附額の3割相当）が発行されます。受け取り方法・表示方法は寄附完了画面の案内に従ってご確認ください。

3）加盟店で支払う

対象加盟店で「しず旅コイン利用」の旨をお伝えください。店舗の案内に沿って、以下いずれかの方法で決済します。二次元コード認証：店舗側の提示する二次元コードを読み取り、金額を確認して支払いを確定スタンプ認証：店舗スタッフが利用者のスマートフォン画面で支払い操作を確認し、スタンプ等で認証して決済決済完了後、残高がある場合は次回以降も加盟店で利用できます。

4）有効期限

しず旅コインの有効期限は寄附日から365日間です。期限を過ぎると利用できませんので、期間内のご利用をお願いします。

寄附額と返礼品（例）

10,000円の寄附 → しず旅コイン 3,000円分30,000円の寄附 → しず旅コイン 9,000円分50,000円の寄附 → しず旅コイン 15,000円分100,000円の寄付→しず旅コイン 30,000円分

（ほか券種あり）

加盟店

加盟店は、5市町内の飲食店・宿泊施設等 73店舗（2026年1月9日時点）です。最新の加盟店情報は公式ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

しず旅コイン運営事務局（株式会社まちのプロデューサーズ）

電話番号：055-919-9837

メールアドレス：info@shizutabi-coin.com

公式ホームページ：https://shizutabi-coin.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/shizutabi_coin

公式X：https://x.com/shizutabi_coin

※「旅先納税(R)」は株式会社ギフティの登録商標となります。