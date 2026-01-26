阪神電車にて、駅構内ジャックなど交通広告を展開！

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、兵庫と大阪を結ぶ阪神電車の各種交通広告媒体を活用し、企業広告「FURUNOを知ってほしくてシリーズ」を掲出します。本日1月26日（月）から順次掲出を開始し、当社の本社最寄り駅である阪神西宮駅をはじめ、大阪梅田～山陽姫路間の駅構内や駅前地下通路、車両内など広範囲にわたり企業広告を展開します。

企業広告「FURUNOを知ってほしくてシリーズ」

梅田アドステップ

本シリーズは、当社の魅力をより多くの方に知っていただき、親しみを感じていただくことを目的に、2020年より継続的に展開しています。ユーモアあふれるキャラクターたちが登場し、楽しみながら当社の活動や価値観に触れていただける内容となっています。

今回は、新たに4種類のクリエイティブを制作し、当社における重要なキーワードをコミカルな表現とともにお伝えしています。

当社は、商船・漁船向けの航海計器や漁労機器をはじめ、ITS（高度道路交通システム）関連の産業用機器など、主に業界向けの製品を手がける企業です。直接触れていただく機会の少ない企業だからこそ、広告を通じた継続的なコミュニケーションの積み重ねが、当社を知っていただく一つのきっかけになると考えています。

今後も事業ビジョンである「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」を目指すとともに、企業ブランド価値の向上に努めてまいります。

本シリーズについて詳しくは、以下の特設サイトをご参照ください。

https://www.furuno.co.jp/corporate/pr/konnacm.html

阪神電車での交通広告掲出について

「海と共存共栄する未来」編「FURUNOを知ってほしくてシリーズ」最新作「海と共存共栄する未来」編「人と海を守るデジタル技術」編「賢い水産資源の利用と管理」編

期間１.：2026/1/26～2/22（計4週間）

【大阪梅田駅】

- 梅田メガ10ビジョン- 梅田デジタルサイネージ

【神戸三宮駅】

- 神戸三宮デジタルサイネージ- 神戸三宮バーストップ- 神戸三宮ホーム柱パネル

期間２.：2026/1/26～2/15（計3週間）

【大阪梅田駅】

- 梅田東改札外シート（11面）- 梅田大階段エスカレーター横壁面- 梅田バーストップ- 梅田8MAN- 梅田アドステップ- 梅田4番線WALL

期間３.：2026/2/2～（1年間）

- 西宮駅改札口ポスター（西宮駅えびす口改札横）- 大阪梅田ターミナルビルビジョン駅SIGHT- 各駅ポスター- 中吊ポスター（全車両内）- 扉上ペアステッカー（全車両内）

期間４.：2026/2/4～2/17（計2週間）

映画館でのCM放映について

- 阪神本線ADトレイン（広告貸切電車）ADトレイン（本線）梅田大階段エスカレーター横壁面神戸三宮バーストップ梅田8MAN梅田バーストップ西宮駅改札口ポスター（西宮駅えびす口改札横）扉上ペアステッカー（全車両内）梅田駅東改札外シート（11面）梅田メガ10ビジョン

期間：2026/1/30～（1年間）

- 阪急西宮ガーデンズ内「TOHOシネマズ西宮OS」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UIhswmdnXA0 ]

企業広告の取り組みについて、FURUNO公式note「海の音」でも紹介していますのでご覧ください。

海を愛し、地域に愛される、そんな企業を目指して

https://note.com/furuno_umi_note/n/na8b0c09fedf4

FURUNO MIRAI PULSEでは、当社が展開する新規事業や最新技術、共創企業との取り組み、地域交流やイベントなど様々な情報を伝達しています。（※Pulse：脈拍・振動（急激に変化する）単発信号）

https://future-vision.furuno.co.jp/mirai-pulse/

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場