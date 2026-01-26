HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』台北公演の情報解禁！
株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、株式会社Brave group100％子会社、以下「Studio LaRa」）は、2026年1月よりライブツアーHIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』を開催しております。1月23日(金)のHIMEHINAの生配信にて、本ツアーにおける台北公演の詳細を発表いたしました。
■Zepp New Taipeiにて、現地公演！
台北でこれまで三度に渡り、日本公演のライブビューイング上映を成功させたHIMEHINAが、待望の現地公演をZepp New Taipeiにて初開催いたします。
チケットは日本時間2月28日(土)AM11:00より、ローソンチケットならびに現地プレイガイドのTicket Plus（チケットプラス）で先着にて同時販売いたします。
開催概要
・日程：2026年6月6日(土) 開場18:00／開演19:00（現地時間）
・会場：Zepp New Taipei
チケット販売情報
▌ローソンチケット
・販売開始：2026年2月28日(土)11:00
・取り扱いチケット：VIP Standing（特典付き） 17,900円（税込）／1F Standing 10,900円（税込）／2F Seating 13,900円（税込）／2F Standing 10,900円（税込）
・チケット購入はこちら：https://l-tike.com/himehina/
▌Ticket Plus（チケットプラス）
・販売開始：2026年2月28日(土)10:00（現地時間）
・取り扱いチケット：VIP Standing（特典付き） 3,600NTD（tax included）／1F Standing 2,200NTD（tax included）／2F Seating 2,800NTD（tax included）／2F Standing 2,200NTD（tax included）
・チケット購入はこちら：https://ticketplus.com.tw/
チケットに関するお問い合わせ
▌Amuse Taiwan 雅慕斯娛樂
・公式サイト https://www.facebook.com/amusetaiwan
・メール：info@tw.amuse.co.jp
＜注意事項＞
・車椅子でのご来場や介助犬などをお連れする場合は、事前にお問い合わせ先までご相談下さい。日本語での問い合わせも対応可能です。
・購入におけるチケット枚数は、4枚までに制限させていただきます。
・紙チケットの発券開始日は、5月1日(金)を予定しております。
・本公演の鑑賞に年齢制限はございません。
・6歳以上の方はチケットの購入が必要です。
■HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』概要
本ツアーは、福岡、大阪、宮城、愛知、北海道の5箇所に加え、台北と上海を含む計7都市での開催を予定しており、1月17日(土)に福岡公演が終了しています。
ステージでは、MVの再生回数が4,700万回を超えるHIMEHINAの代表曲『愛包ダンスホール』や、MV公開からわずか5日間で100万回再生を突破した『V』など、新旧の人気楽曲を多数披露します。
ライブならではの特別アレンジや懐かしい楽曲を織り交ぜたスペシャルなセットリストで、HIMEHINAの魅力を各地へお届けします。
＜HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』 日程＞
福岡会場：Zepp Fukuoka（※終了）
日程：2026年1月17日(土) 開場16:30／開演17:30
大阪会場：Zepp Osaka Bayside
日程：2026年2月11日(水・祝) 開場16:30／開演17:30
宮城会場：仙台GIGS
日程：2026年3月14日(土) 開場16:30／開演17:30
愛知会場：Zepp Nagoya
日程：2026年4月11日(土) 開場16:30／開演17:30
北海道会場：Zepp Sapporo
日程：2026年5月2日(土) 開場16:30／開演17:30
台北会場：Zepp New Taipei
日程：2026年6月6日(土) 開場18:00／開演19:00
上海会場：
後日詳細発表
特設サイト :
https://himehina.jp/pages/asia-tour-2026-lifetime-is-bubblin
HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』
［主催］Studio LaRa
［企画／制作］Studio LaRa / LIFE
■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール
感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。
中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は110万人を超え、動画の総再生回数は6.1億回を突破している。
2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』など未発表楽曲を含む全17トラックを収録している。
【4thアルバム『Bubblin』概要】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv72ioXrxs ]
2025年7月2日にリリースした本アルバムは、発売週にmoraハイレゾ アルバムランキングで1位を獲得し、表題曲『バブリン』がテレビ朝日系全国放送「musicるTV」のオープニングテーマに起用されるなど、リリース後も注目を集め続けている。
特設サイト :
https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin
＜公式リンク＞
・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/
・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/
・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/
・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/
・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/
・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/
・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV
＜コピーライト＞
(C)LaRa
■採用情報
Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。募集中の職種は、下記ページからご確認ください。
・Brave group採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/recruit-information
・Studio LaRa求人情報一覧：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs?category=1925486292118413312
■会社概要
株式会社LaRa
有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造をしています。
・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/
・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点
・代表者名：代表取締役 野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://twitter.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company