Global Electronics Association

エレクトロニクス関連企業が参画する国際標準団体であるグローバル・エレクトロニクス・アソシエーションは、2026年に向けたエレクトロニクス業界トレンド予測を公開しています。今回、新たなトレンド予測として、同アソシエーション 東アジア地域プレジデントのシドニー・シャオ（Sydney Xiao）が、東アジアから読み解く重要なトピックや技術動向をまとめました。

投資の合理化：

2026年を見据え、企業の投資戦略はより規律を重視し、急激な規模拡大よりも持続可能なリターンに重点を置く傾向にあります。この変化により、短期的な成長に依存する企業と、適応力や回復力のあるレジリエントな長期的なビジネスモデルを構築する企業との間には明確な差が生まれると見込まれます。

各セクターにおけるAIの融合：

AIは多くの製品カテゴリーにおける基盤的な能力へと進化しており、エッジAIチップの成長がこの進化を後押ししています。自動車、産業機器、通信システムでのAI活用がさらに進み、より特化したプロセッサーやインテリジェントな部品の需要が高まると見込まれます。

先進半導体の需要：

電気自動車（EV）や先進運転支援システム（ADAS）の普及に伴い、パワー半導体の需要が増大すると予測されます。また2.5D／3D ICといった先端パッケージング技術への地域的な投資も活発化し、次世代の車載デバイスやエッジAI機器の開発をさらに支援すると考えられます。

戦略的基盤としてのセキュリティー：

サプライチェーン、製品設計、データ管理を通じて、セキュリティー対策が重要な戦略的優先事項に位置付けられるようになります。各国政府が予測可能性や透明性、適応力・回復力を向上させるための政策や優遇設置を通じて、「安全で信頼できる」枠組みを明確化する中、この枠組みのもとで地域間の連携が拡大・強化されると予測されます。

ニアショアリングと製造拠点の最適化：

製造戦略においてニアショアリングの重要性が増すと予測されます。ニアショアリングにより初期投資の負担は増大するものの、供給網断絶のリスクを軽減し、サプライチェーンのサイクルの短縮や自動化の促進につながります。総所有コスト（TCO）の観点から、ニアショアリングは長期的に競争力があり、戦略的に魅力のある選択肢になる可能性があります。

今後の展望：

「AIの活用能力」「先進半導体技術」「強固なサプライチェーン」「最適化された製造拠点」という4つの要素を統合的に活用できる企業こそ、2026年およびその先の不確実性に柔軟に対応し、持続可能な成長を遂げる優位性を有する企業になると見込まれます。