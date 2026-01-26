シーラホールディングス、2026年5月期 第2四半期決算説明会の書き起こし記事を公開

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）は、2026年5月期第2四半期決算説明会の内容をまとめた書き起こし記事を公開いたしましたので、お知らせいたします。

2026年5月期 第2四半期決算説明会の書き起こし記事を公開

このたび、当社が開催した2026年5月期第2四半期決算説明会について、当日の説明内容をまとめた【書き起こし記事】(https://finance.logmi.jp/articles/383688)を公開いたしました。

当日のオンライン決算説明会の内容を、動画だけでなく文字情報としてもご確認いただける形で提供することで、当社の業績の進捗や経営方針について、より多くの皆さまにご理解を深めていただくことを目的としております。

本説明会では、第1四半期に引き続き、第2四半期も順調に推移している業績の状況についてご説明するとともに、総合不動産事業においては、1棟売却をはじめとする複数物件の売却により、第1四半期比で大きく成長した点などをご紹介しております。あわせて、当社の業績の背景や、足元の外部環境の変化に対する当社の見立てについても詳しく説明しております。

当社の現在の事業状況および今後の成長戦略について、より深くご理解いただける内容となっておりますので、ぜひご覧ください。

▼決算説明会書き起こし記事の掲載先

掲載先URL：https://finance.logmi.jp/articles/383688

※掲載先はログミーFinanceに帰属するページとなります。

