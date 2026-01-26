【パーク ハイアット 京都】総料理長による『ホームスタイル クッキングクラス』シリーズ第6弾

株式会社TAKホスピタリティ京都

パーク ハイアット 京都（所在地：京都市東山区高台寺桝屋町360、総支配人：マシュー・キャロル）は、総料理長 井料 剛（いりょう つよし）による『ホームスタイル クッキングクラス』第6弾を、2026年2月4日（水）、2月18日（水）に開催いたします。“一汁三菜”をテーマに、心地よい学びと発見に満ちたひとときをお届けいたします。

一汁三菜のクッキングクラス

『ホームスタイル クッキングクラス』シリーズは、ご家庭で親しまれている身近な食材を中心に、その魅力を最大限に引き出す調理法や工夫を、デモンストレーション形式でご紹介するクッキングクラスです。プロフェッショナルならではの視点から披露される驚きの技やテクニックを通じて、ご自宅でもホテルクオリティの味わいを手軽に再現できる知識を身につけていただけます。

今回のクラスでは、パーク ハイアット 京都と共生する、明治10年創業の老舗料亭「京大和」料理長 中島 光雄（なかじま みつお）氏を迎え、四季折々の恵みを繊細に昇華させた和の美意識と、パーク ハイアット 京都総料理長 井料 剛（いりょう つよし）が紡ぐ洋の洗練が響き合う、和洋全5品をご紹介いたします。心尽くしのおもてなしで日々料理を提供する「山荘 京大和」が奏でる和の芸術に、ホテルならではのエレガンスが重なり合う特別な内容です。

テーマは、日本の食文化を象徴する“一汁三菜”。ご飯と汁ものに主菜・副菜を組み合わせた、滋味深く栄養バランスに優れた日本ならではの食のかたちを、両名がそれぞれの視点から、プロフェッショナルならではの技法やコツを丁寧にお伝えします。

会場となるオールデイダイニング「KYOTO BISTRO」2階のオープンキッチンと個室は、温かなタモ材のインテリアと柔らかな陽光が織りなす穏やかな空間。まるでシェフの自宅に招かれたかのような心地よさの中で、リラックスしながら学びと味わいをぜひお楽しみください。

クッキングクラス＆ランチメニュー

料理人について

菜の花と八朔のサラダ鰤大根ハンバーグ蛤と芹のお吸い物うすい豆ごはん「京大和」 料理長 中島 光雄氏

1998年に日本料理の道を志し、東京・京都で修業を積み、2003年に京大和に入社。2010年より「京大和」の副料理長と食品部門の料理長を兼務し、2023年7月に料理長に就任。日本料理の伝統を守りつつ、新しいことにもチャレンジしていくよう、スタッフ一同日々取り組んでいる。

パーク ハイアット 京都 総料理長 井料 剛

2000年に料理人としてのキャリアをスタート。その後パーク ハイアット シドニーや、アンダーズ 東京などのラグジュアリーホテルで要職を歴任。2019年2月に、パーク ハイアット 京都 総料理長に就任する。総料理長として、チームワークを何より重視し、チーム一丸となって4つのレストランとバーの個性を際立たせ、ラグジュアリーゲストハウスとしてのユニークな食体験を提供している。

ご予約詳細

ホームスタイル クッキングクラス

開催日：2026年2月4日（水）、2月18日（水）

時間：10:30開場／11:00 クッキングクラス開始／12:00 ランチ

料金：17,600円（税込）

定員：各クラス8名様

特典：

・クッキングクラスオリジナルレシピ

・お土産 - ホテル特製オリジナル抹茶カヌレ

場所：オールデイダイニング 『KYOTO BISTRO』 2階 個室

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/kyoto-bistro

予約ページURL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-bistro/reserve?menu_items[]=69268c2d33150b731a5df6db(https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-bistro/reserve?menu_items%5B%5D=69268c2d33150b731a5df6db)

*メニューは仕入れ状況により、変更となる場合がございます。

*開催日を除く10日前より、100%のキャンセル料を申し受けます。

「京大和」、パーク ハイアット 京都について

京都・東山の地に佇む 「京大和」とパーク ハイアット 京都は、開業以来共に時を刻んできました。

春の穏やかな宵に想いを馳せる『春宵会』、秋の美しい月を愛でる『観月の夕べ』といった、四季折々の風情を堪能する贅沢なコラボレーションイベントも共に開催しております。

*2026年の『春宵会』は3月6日（金）、『観月の夕べ』は、9月25日（金）に開催を予定しております。

「京大和」について

「京大和」」は、京都東山の中腹に位置する明治10年（1877年）創業の料亭です。周囲には洛東の観光名所、高台寺や清水寺などがあり、高さ制限のある景観保護地区の中にありながら、八坂の五重塔と古都の街並みを一望できる大変希少なロケーションを有しています。この地の歴史は古く、延暦元年（782年）に建立された霊山寺に端を発し、豊臣秀吉も訪れたと言われています。江戸時代後期に西本願寺の別邸となった後、幕末には、三条実美・桂小五郎ら志士たちが集い、攘夷の方策を練った「翠紅館会議」の舞台となりました。昭和24年（1949年）に、一部を建て増し料理屋として開業、そして令和元年（2019年）秋に、ラグジュアリーゲストハウス「パーク ハイアット 京都」を敷地内にお迎えしました。創業以来の「京大和」にしか無いものを守り続けながら、京都での新たなおもてなしの形を追求しております。

パーク ハイアット 京都について

パーク ハイアット 京都は、京の洗練された文化とパーク ハイアットの優美なホスピタリティーが融合した「ラグジュアリー ゲストハウス」です。世界遺産・清水寺へ至る二寧坂に面し、京都市最大の重要伝統的建造物群保存地区の中で日本家屋の外観が町に溶け込んでいます。京都市街と八坂の塔を同時に眺望するホテルは、明治10年創業の料亭「京大和」と共生し、静寂に包まれた70の客室と、4つの料飲施設、宴会場、スパを含むウエルネスセンターを完備。庭と家屋が一体化する「庭屋一如」の造りが、東山のいにしえの記憶と四季の移ろいを語ります。パーク ハイアット 京都でしか感じ得ない、過去から未来へ続くゆったりとした時の流れに浸る滞在をお楽しみください。

パーク ハイアットについて

パーク ハイアットは45年以上にわたり、洗練を知る世界中の旅慣れたお客様に選ばれるラグジュアリーホテル・ブランドとして、世界各地の魅力的な都市やリゾート地で上質な滞在を提供してまいりました。それぞれのホテルは、邸宅を思わせる優雅な空間を建築や芸術で表現し、そこにワールドクラスのアート作品を設え、没入感に満ちた美食体験を丁寧に創り上げています。そして、その全ての魅力は、直感的でパーソナルなおもてなしによって一層引き立てられます。客室の細部にまでこだわった設え、世界的に高い評価を得るデザイン、受賞歴を誇るシェフたちによるシグネチャーレストランなどを通じて、お客様一人一人の記憶に残る体験をお届けします。詳細は parkhyatt.com(https://www.parkhyatt.com/) をご覧ください。Facebook、X、Instagramで @ParkHyatt をフォローし、ハッシュタグ #LuxuryIsPersonal を付けて特別な瞬間をシェアしてください。