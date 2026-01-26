もう「義理チョコ」で悩まない。職場のバレンタインをケータリングで“福利厚生”化。採用にも効く新スタイルを提案

2ndTable株式会社

オフィスやイベント会場へのケータリングサービスを年間3000件以上実施する2ndTable株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三原一馬）は、2026年度のバレンタインシーズンに向けて、オフィスで楽しめる「チョコレートファウンテン」の提供を本格始動いたしました。

「誰に渡すべきか」「お返しの負担をどうするか」といった職場特有のバレンタインの悩みを、企業が提供する福利厚生イベントへと切り替えることで解消。従業員の負担をなくし、ポジティブな交流を生む新しい社内コミュニケーションの形をご提案します。

職場のバレンタインは「楽しみ」から「悩み」へ

かつてはコミュニケーションの一環だった職場のバレンタインですが、現代のビジネスシーンでは、男女双方にとって心理的・経済的な負担が大きな悩みとなっています。

オンライン習い事プラットフォーム「Preply」の調査によると、職場でのバレンタイン文化について、7割以上が「必要ない」と回答しています。女性が義理チョコを渡す理由は「人間関係を円滑にするため」が約半数を占める一方で、「お返し目的」はわずか13.7%に留まっており、多くの方が義務感から準備をしている現状が伺えます。

参考：Preply「日本人のバレンタインデーと職場コミュニケーションの実態調査」（2025年1月）

https://preply.com/ja/blog/giri-choco/

また、受け取る側の男性も同様の悩みを抱えています。株式会社WDCによるアンケート調査では、ホワイトデーのお返しについて55.0%（「すごく思う」「まあまあ思う」の合算）の男性が「面倒だと感じている」という結果が出ています。

参考：株式会社WDC「ホワイトデーに関するアンケート」（2025年3月）

https://reaho.net/magazine/questionnaire/white-day/

こうした「気を遣い合う悩み」を解消し、企業が「福利厚生」として誰もが楽しめる場を提供することが、今の時代の社内コミュニケーションを円滑にする鍵となります。

時代に即したバレンタインの形。福利厚生が「社内の良質な交流」を創出

セカンドテーブルが提案するのは、特定の個人が用意するのではなく、企業が福利厚生の一環として全従業員へ「共通の体験」をプレゼントするスタイルです。

男女双方の負担をゼロに

会社主催のイベントにすることで、女性側の「準備の悩み」と、男性側の「お返しのプレッシャー」を同時に解消します。

会話が自然に生まれる仕掛け

チョコレートファウンテンを囲んでフルーツをディップする動作は、自然と笑顔と会話を引き出し、部署の垣根を超えたコミュニケーションを促進します。

「映える」演出で広報・採用にも貢献

オフィスに突如現れる華やかなブースは、写真や動画に収める従業員も多く、イベントが非常に盛り上がります。社内報での紹介や、SNSを通じた社風の発信、採用ブランディングとしても高い効果を発揮します。

セカンドテーブルの「チョコレートファウンテン」ケータリング

セカンドテーブルのチョコレートファウンテンは、定番のケータリングプランやドリンクプラン、ワクワク感満載のLIVEケータリングと併せてのご利用も非常におすすめです。

チョコレートファウンテンの詳細はこちら :https://2ndtable.com/other_food/3214/

数量・その他ご要望に合わせたお見積もりをご案内いたしますので、ご気軽にお問い合わせください。

セカンドテーブルの特長

お問い合わせはこちら :https://2ndtable.com/contact/

全国主要都市でワンランク上のメニュー・サービス：関東・関西・九州・名古屋の主要都市で、均一化された高品質なケータリングサービスをご提供します。

多様なシーンに対応：キックオフ、セミナー、会議、懇親会、パーティーなど、様々なイベントシーンにご利用いただけます。

オフィスや貸し会議室も華やかに：お料理だけではなく、装飾でも会場を鮮やかに彩ります。お花見やハロウィン・クリスマス等、季節の演出も承っております。

豊富なメニューラインナップ：お客様のニーズやご予算に合わせて、和洋中をはじめとしたバリエーション豊かなお料理・プランをご用意しております。アレルギー対応やハラル／ベジタリアンメニューなどもご提供可能です。

オプションメニュー：「出張寿司職人」「生ハム／ローストビーフカッティング」「マグロ解体ショー」などのライブケータリングや、「お祭りプラン」として屋台風のケータリングもご用意がございます。

きめ細やかなサービス：経験豊富なスタッフが、企画・準備から当日の運営まで、お客様のイベントをサポートいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

