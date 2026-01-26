株式会社F.K.Solutionsが株式会社新和建設と連携し、こどもっちパーク名古屋なかがわ店OPEN

写真拡大 (全4枚)

株式会社F.K.Solutions

こどもっちパーク運営会社である、株式会社F.K.Solutions(本社：石川県野々市市、代表取締役：岡田 浩幸)は、株式会社 新和建設(本社：愛知県北名古屋市、代表取締役：吉村 浩人)との提携により、2026年3月19日に愛知県名古屋市中川区に屋内公園施設〈こどもっちパーク名古屋なかがわ店〉を出店いたします。



本店舗は「こどもっちパーク名古屋なかがわ店」で全国16店舗目の出店となります。




こどもっちパーク名古屋なかがわ店の完成イメージ図



【連携の背景】


近年、夏季の気候変動による熱中症リスクの高まりに加え、屋外公園における不審者や危険な昆虫などの存在により、こどもたちが気軽に外で遊ぶことが難しくなっています。


こうした背景から、「こどもを安心して遊ばせられる場所」や「育児に奮闘する保護者が一 息つける場所」へのニーズが高まり、屋内公園施設への注目が集まっています。


このような社会的ニーズを受け、地元愛知県の住宅メーカーである株式会社新和建設が、こどもっちパークの出店を支援する形で、地元名古屋における新店舗の出店が実現しました。


本提携においては、株式会社新和建設が設備投資を行い、こどもっちパーク運営会社である株式会社F.K.Solutionsが店舗運営を担います。


また、こどもっちパーク名古屋なかがわ店では、住宅計画の相談や、住宅に関する情報発信も行う予定です。




【提携の目的】


住宅を建てた後、建築前と比べて生活費の見直しや節約を検討されるご家庭も少なくありません。


その中で、削減の対象となりやすいのが娯楽費であり、家族で遊びに行く機会が制限されてしまうことがあります。


せっかく念願の住まいを建てたにもかかわらず、「こどもと遊びに行く回数が減ってしまった」「気軽に遊びに行ける場所がない」といった状況が生まれないよう、住宅の提供とあわせて、こどもの遊び場も確保できる仕組みを提案したいという思いから本提携に至りました。




新和建設×F.K.Solutions



【提携出店による新サービス】


2社の提携により、両社は新たなサービスを展開いたします。


新サービスの内容は、「新和建設で住宅を建てていただいた施主様のお子様が、9歳になるまで全国のこどもっちパークを無料でご利用いただける」というもの。


なお、これまでに新和建設で住宅を建てられた施主様も、同条件で本サービスをご利用いただけます。


※契約時より、こどもっちパークのサブスク会員としてのご利用が可能となります。



両社の連携により、住まいと一年を通じたこども達の遊び場の両面から、子育てしやすく、住みよい日常の提供を目指してまいります。




連携出店による新サービス



【連携企業の紹介】


≪株式会社 新和建設≫


昭和44年の創業以来、住宅一筋に東海地方で7,000棟以上を施工。


https://www.sinwanet.co.jp/



自然素材でつくる個性豊かな木の家。新和建設は地元の工務店では不安を感じる「保証・アフターメンテナンス体制」や大手ハウスメーカーの「コストパフォーマンス」「間取りの自 由性」の心配をすべて解決し、お客様が住み心地よく安心して暮らすことができる家づくりをしています。



100年は安心して住んでいただける家づくりが新和建設のモットー。


その理念は「日常のまんなかに、ここちのいい公園」を目指す〈こどもっちパーク〉と重なり、支援に至った。




株式会社 新和建設



【こどもっちパーク概要】


こどもっちパークとは、“日常のまんなかに、ここちのいい公園”をコンセプトにした屋内公園です。2022年7月に石川県野々市市に初出店し、開店から約3年6ヶ月が経過した現在、店舗数は15店舗、会員登録総数60万人を超えました。こどもっちパークは、下記コンセプトのとおり全国の子育て世代・こどもたちのために、事業を展開しております。



≪コンセプト≫


私たちは、「日常のまんなかに、ここちのいい公園」をめざしています。非日常を味わうアミューズメント施設でもなく、たくさんの事を教えてくれる教育の場でもないんです。


もっと言うと、お休みの日に予定を立てて行くところでもない、おしゃれして行くところでもない。


意外にありそうでない、こどもや、子育て世代にとって、居心地の好い公園。


安心・安全は当たり前。こどもたちが自然と来たくなる。


子育て世代が少しだけ子育てに一息ついて「ここならいいよね」、そんな居心地の好い空間をつくりたいんです。


子育て世代が、「自分のために、こどものために」過ごせる場所。こんな日常を、日本中のこどもや、子育て世代へ



≪こどもっちパークの今後の展開について≫


私たちこどもっちパークは、全国にてフランチャイズオーナー企業様を募集しております。


本事業では、こどもっちパークに関する初期設備へのご投資をオーナー企業様にご負担いただき、パーク施設の運営・管理はすべてこどもっちパーク運営本部が担います。


日本の子どもたちに安心して遊べる環境を提供するとともに、子育てに奮闘するママたちを支援することを目的とした社会貢献型事業です。


地域社会への貢献はもちろん、既存事業とのシナジー創出や、投資物件としてもご検討いただけます。


本事業にご関心をお持ちの企業様は、ぜひこの機会にこどもっちパーク運営本部までお問い合わせください。



≪店舗所在地≫


石川県野々市市｜石川県金沢市｜愛知県一宮市｜広島県福山市｜東京都稲城市｜滋賀県栗東市｜埼玉県本庄市｜栃木県栃木市｜愛知県名古屋市港区｜兵庫県神戸市｜岐阜県多治見市｜愛知県稲沢市｜愛知県春日井市｜愛知県岡崎市｜愛知県知立市｜愛知県名古屋市中川区




【こどもっちパーク名古屋なかがわ店 施設概要】


施設名　　： こどもっちパーク名古屋なかがわ店


店舗所在地： 〒454-0842　愛知県名古屋市中川区宮脇町2丁目11


　　　　　　 ヨシヅヤ 太平通り店　2階


営業時間　： 10：00～18：00 (水曜日定休日　※予定)


駐車場　　： 600台　(無料)




【運営会社概要】


商号　　　　： 株式会社F.K.Solutions


代表者　　　： 代表取締役　岡田 浩幸


営業所所在地： 〒921-8835　石川県野々市市上林3丁目66-1


設立　　　　： 2006年8月


事業内容　　： こども向け施設運営、輸入卸売業


資本金　　　： 300万円


株式会社F.K.Solutions 公式webサイト ：


https://www.fk-solutions.co.jp/


こどもっちパーク 公式webサイト ：


https://kodomocchi-park.com/


こどもっちパーク 行政・企業向けWebサイト ：


https://cozyparklab.jp




【本件に関するお問い合わせ】


株式会社F.K.Solutions　パーク事業部


〒921-8835　石川県野々市市上林3-66-1


問い合わせフォーム：


https://www.fk-solutions.co.jp/contact


TEL　　　　　　　 ： 076-255-7344(代表)


受付時間　　　　　： 平日 9：00～18：00