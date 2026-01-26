「旅する社員」募集！年1回、1か月の海外旅が叶う採用制度

株式会社大川家具ドットコム

家具のまち・福岡県大川市に本社を構える株式会社大川家具ドットコム（代表：堤太陽）は、「年に一度、1か月前後の海外バックパック旅行ができる働き方」を目指し、「バックパッカー採用」を新たに設計・実施しています。

https://www.coordinatekagu.jp/c/guide/job/backpacker

同制度は、旅を通じて培われる「判断力・責任感・柔軟性」といったスキルを、EC業務や家具製造・販売の現場で活かしてもらうことを目的としています。

実際に、代表の堤自身もかつてバックパッカーとして世界を旅した経験を持ち、「旅と仕事の両立こそが、人生の充実につながる」と考えています。

制度のユニークポイント

年1回、最大33日超の長期旅が現実に

6年6か月以上の勤務で年20日の有給に加え、祝日・土日を組み合わせて長期旅行を実現。

旅で培ったスキルを仕事に還元

「正解のない中で判断する力」「想定外を面白がる力」など、旅の経験を業務でも活かせる環境。

社長自身が元バックパッカー

「旅を諦めなくていい会社にしたい」というトップの思いが制度に反映されており、共感性が高い。

バックパッカーに期待していること

私たちがバックパッカーに期待しているのは、

「海外経験」や「語学力」そのものではありません。

旅の中で身につけた、判断力と責任感を、

仕事の場でも発揮してほしいと考えています。

1. 正解がない状況で、判断できること

旅では、情報が足りない中で決断しなければならない場面が何度もあります。

うちの仕事も同じで、完璧なマニュアルや正解はありません。

誰かの指示を待つのではなく、自分の頭で考えて決められることを期待しています。

2. 判断の結果を、言い訳せず引き受けられること

旅のトラブルは自己責任で、他人のせいにはできません。

仕事でも同じく、

なぜその判断をしたのか説明できるうまくいかなければ修正する失敗を隠さない

こうした責任から逃げない姿勢を大切にしています。

3. 想定外を「面白がれること」

ECやものづくりの現場では、想定外は避けられません。

予定通りにいかなくても、感情的にならず、 まず状況を整理できる人を求めています。

4. 世界を見た視点を、仕事に持ち込めること

世界を旅すると、日本の当たり前が当たり前ではないことに気づきます。

その感覚は、日本製家具をどう伝えるか、海外のお客様にどう届けるかに、 そのまま活きます。

旅の経験を、仕事の判断材料として使ってほしいと考えています。

5. 自由と責任は、必ずセットだと理解していること

当社は、管理が少なく、裁量が大きい会社です。

その代わり、

結果を見る判断理由を聞く説明を求める

「自由＝放置」ではありません。

自由と責任をセットで引き受けられる方を、信頼しています。



求める人物像

・バックパッカー経験者または志望者

・旅も仕事も自ら計画し、行動できる人

・自由＝自己責任という考えを理解している人

旅を愛し、人生を豊かにしたい人にこそ、働いてほしい。私たちは「自由と責任を両立する」仲間を求めています。

お問い合わせ先

福岡県大川市郷原６２１

株式会社大川家具ドットコム

担当：堤 太陽

info@okawakagu.com

TEL 0944-88-3889（案内5番）

FAX 050-3173-1743（電子FAX）

販売サイト：https://www.coordinatekagu.jp/(https://www.coordinatekagu.jp/)

採用ページ：https://www.coordinatekagu.jp/c/guide/job(https://www.coordinatekagu.jp/c/guide/job)

バックパッカー採用：https://www.coordinatekagu.jp/c/guide/job/backpacker(https://www.coordinatekagu.jp/c/guide/job/backpacker)