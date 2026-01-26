初心者でもプロでも、広報資料を分速で作成【月額3万円からの、進化するAI PRエージェントが登場】生成AIを活用した「Promo AI PRエージェント PRO」2026年1月26日（月）提供開始

有限会社デジタルシステム

映画・ゲーム・書籍などエンターテインメント分野を中心にPR・宣伝事業を手がける有限会社デジタルシステム（本社：東京都江東区三好1-8-3、代表取締役社長：小林俊一）は、AIを活用して宣伝企画書・プレスリリース・SNS効果測定を自動支援する「Promo AI PRエージェント PRO」を、2026年1月26日（月）より提供開始いたしました。

同サービスは、宣伝PR企画書、プレスリリースを作成する機能を中心としたPR・広報業務をサポートする本格的なクラウド型AIエージェントです。SNS・ニュース・検索動向データから話題のテーマを抽出し、ペルソナ設計からメッセージ開発、キャンペーンシナリオ立案、炎上リスクまでを一気通貫でサポートします。中小企業やスタートアップ、自治体・団体等におけるPR・プロモーション業務の効率化と高度化を実現することをお知らせいたします。

【商品概要】

サービス名：AI搭載PR支援ツール「Promo AI PRエージェント PRO」

提供開始日：2026年1月26日（月）

提供形態：クラウドサービス（SaaS）

詳細は、以下URLからご参照ください。

https://promopr.jp/

【主な特徴】

●特徴1: AIによる市場トレンド分析機能

SNS（YouTube、Xなど）、オンラインニュース、検索動向データをAIが自動収集・分析し、業界ごとの「いま話題のテーマ」やキーワードを抽出します。これにより、従来は担当者の経験や勘に頼りがちだったテーマ設定を、データドリブンに行うことが可能になります。

●特徴2: ペルソナ設計の自動生成

SNSデータや顧客属性情報をもとに、AIが「典型的なターゲット像（ペルソナ）」を自動生成。年齢・職業・趣味嗜好・利用メディア・購買行動などを、実際の行動データに基づいて可視化します。これにより、企画立案時に必要なターゲット像の合意形成がスムーズになり、社内外での共有資料としても活用できます。

●特徴3: メッセージ開発とプレスリリース自動生成

ブランドイメージ、キャンペーン目的、ターゲット情報を入力すると、AIが複数パターンのキャッチコピーやボディコピーを自動生成。あわせて、日本のメディアフォーマットに即したプレスリリース案を自動作成します。

●特徴4: キャンペーンシナリオ作成・炎上リスク予測

過去のキャンペーンデータや業界事例、SNS上の反応パターンを学習したAIが、「実施ステップ」「期間」「KPI」「配信チャネル」まで含んだキャンペーンシナリオを自動提案します。また、投稿案や企画案から炎上リスク要因を抽出し、「差別表現の懸念」「誤認リスク」「センシティブテーマ」などを事前に一覧化。日本企業で課題とされるAI・SNS活用の心理的ハードル（失敗への不安）を軽減します。

●特徴5: SNS（YouTube／X）効果測定ダッシュボード

キャンペーン実施後は、YouTubeチャンネルおよびXアカウントと連携し、再生数・などを自動集計。次回施策への改善ポイントをレポート形式で提示します。（エンタープライズプランのみ）

●特徴6: 中小企業・スタートアップに最適化したシンプルUI

PR専任担当者がいない企業でも使えるよう、ステップに沿って入力するだけで企画書・プレスリリース・SNS分析まで完了するウィザード形式を採用。生成AIをマーケティングで「日常的に活用していない」企業・担当者でも、ツールに導かれる形でAI活用を始められる設計としています。

【価格・プラン】※価格はいずれも月額・税別

●トライアル無料プラン

期間：登録日から1週間無料で体験可能

内容：エンタープライズプランの機能を無償で体験可能

※トライアル終了後、自動課金は行われず、継続利用を希望される場合のみ正式契約となります。

1週間無料体験はこちらから → https://promo.ai-agent.ne.jp/

●スタンダードプラン：月額5万円（税別）

企画書自動生成（Word形式）プレスリリース自動生成

市場トレンド分析／ペルソナ設計／メッセージ開発／キャンペーンシナリオ作成／炎上リスク予測

YouTube効果測定ダッシュボード

●エンタープライズプラン：月額7万円～（税別）

企画書自動生成（PowerPoint形式）プレスリリース自動生成

市場トレンド分析／ペルソナ設計／メッセージ開発／キャンペーンシナリオ作成／炎上リスク予測

YouTube効果測定ダッシュボード

カスタマイズ相談可能

X（旧Twitter）の効果測定機能

【キャンペーン情報】

ローンチキャンペーン

期間: 2026年03月31日（火）まで

内容: 通常価格 月額50,000円（税別）のスタンダードプランを、年間契約に限り 40％OFFの月額30,000円（税別）で提供

※期間内に年間契約をお申し込みいただいた企業様・個人様限定の特別価格

【会社概要】

会社名: 有限会社デジタルシステム

所在地: 〒135-0022 東京都江東区三好1-8-3 越前屋ビル

代表者: 代表取締役社長 小林 俊一

設立: 1997年5月19日

【事業内容】

◯PR・宣伝業 ◯広告・プロモーション企画立案 ◯各種イベントの企画・構成 ◯コンテンツ／著作権の取得および管理業務 ◯海外記事収集・リサーチ ほか

【SNS】

●X (Twitter): @promo263(https://x.com/promo263)

●YouTube ： https://youtu.be/wtBYxemydXs

【ホームページ】

https://promopr.jp/

【コピーライト】

(C)Digital System Inc.