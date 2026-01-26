【双葉電子工業】 空用送信機「T26SZ PRO」発売。T26SZに最新仕様「PRO」が登場！

双葉電子工業株式会社

ラジオコントロール分野で長年にわたり高性能送信機・機体を提供している双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、2026年1月末より、空用送信機「T26SZ PRO」を発売します。多くのコンペティション・フライヤーに愛されている当社空用ハイエンドモデルT32MZシリーズのDNAを引き継ぎ誕生したT26SZ。そのT26SZにメタル・ジンバルを搭載した”PRO”の名に恥じないハイエンドクラス送信機です。メタル・ジンバルの採用により、フライヤーの皆様にこれまでにない操作フィールを提供します。

■製品概要

製品ページ T26SZ PRO | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000461)

特長：

➤ メタル・ジンバル（金属スティック）

アルミニウムの精密加工と素材自体のリジッドな特性により、これまでにない操作フィールを実現。

➤ メカニカル・ストローク調整機構

機械的な操作ストローク調整が2軸ともに可能。調整用スクリューを上面に配置し、簡単にベストな状態にセット可能。

➤ ブラック・アルマイト・レバーヘッド

ブラック・アルマイトを使用することによる全体との調和による高級感の向上と、先端形状変更による、操作時の指の滑り防止。

➤ ブラウン・メタリック・ケース

ブラウン・メタリック・ケースを、フロント、ショルダー部に採用し、精悍なたたずまいを演出。

その他基本仕様はT26SZ(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000389)をご覧ください。

■発売日・価格

発売日：2026年1月末

価格 ：飛行機用/ヘリ用（T26SZ PRO+キャリングBOX）\220,000

<041334/041365>

■会社概要

会社名：双葉電子工業株式会社

所在地：千葉県茂原市

設立 ：1948年

事業内容：各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売 (複合モジュール、産業用ラジコン機器、ホビー用ラジコン機器、ロボティクス製品、有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)

URL ：https://www.futaba.co.jp

■お問い合わせ先

サポートTOP | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/support/)

双葉電子工業株式会社 ロボティクスソリューション事業センター

カスタマーサービス

電話番号：0475-32-4395