バウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」のショールームとトレーニング機能を兼ね備えた施設「The O store（ジ オー・ストア）」がユーハイム本社に3月オープン！

フードテックマイスター株式会社ショールームにはTHEOとロボットアームを配置

フードテックマイスター株式会社（本社：神戸市中央区港島中町7-7-4 代表取締役社長：河本英雄 以下、フードテックマイスター）は、バウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」の導入を検討しているお客様のためのショールーム兼トレーニング施設「The O store（ジ オー・ストア）」を株式会社ユーハイム本社1階にオープンします。

THEOとロボットアームが出迎える大迫力のショールーム

ショールームにはTHEOとロボットアームが展示され、無人でバウムクーヘンの焼成デモンストレーションがご覧いただけます。生地のセッティングからバウムクーヘンの焼成まで全て自動でおこなう様子をぜひ間近でご覧ください。

まずはTHEOを知るためのセミナーへご参加ください！「THEO seminar」

「THEO seminar（テオセミナー）」は、THEO導入を検討しているお客様に無料でご参加いただけるセミナーです。神戸市内のTHEO派遣先企業を見学する「THEOツアー」への参加や、The O storeにてTHEOの焼成実演、費用のご説明など、導入を検討する際に知っておきたい情報を詳しくご紹介させていただきます。※完全予約制。

2月25日(水)よりTHEO公式ホームページにてご予約いただけます。

ホームページ：https://theo-foodtechers.com/

お客様のニーズに合わせた研修プログラムをご用意「THEO academy」

「THEO academy（テオアカデミー）」は、THEO導入を決定したお客様にご参加いただける有料の事前研修プログラムです。お客様のニーズに応じて4種類のコースをご用意しております。

※弊社との本契約締結後、ご参加いただくことが可能です。完全予約制。

【The O store】※完全予約制

・場所 ：〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7-4

株式会社ユーハイム 本社 1階

・営業時間 ：10:00～18:00（予定）

・予約 ：THEO公式ホームページより

●バウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」とは

バウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」

THEO（テオ）は株式会社ユーハイムが開発したバウムクーヘンAI職人です。職人が焼く生地の焼き具合を各層ごとに画像センサーで解析し、その技術をAIに機械学習させデータ化、無人で職人と同等レベルのバウムクーヘンを焼きあげることができます。ユーハイムの熟練職人のほか、ロボット工学の研究者、AIの専門家、デザイナーなど様々なプロフェッショナルの協力のもと、約5年の開発期間を経て誕生しました。

株式会社ユーハイムは、スイーツの魅力発信を通じた産業振興に関して、神戸市と事業連携協定を2023年2月27日に締結しました。そして、バウムクーヘン AI 職人「THEO」が AI 職人として神戸市で初めて特別住民票の交付を受けました。

【THEOの開発ストーリー】 https://www.youtube.com/watch?v=q7zQzXvpO10