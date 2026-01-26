【ホテルインディゴ東京渋谷】新総支配人にPrin Pathanatham（プリン・パタナタム）が就任

道玄坂ホテルマネジメント株式会社

クリエイティビティを刺激し、渋谷カルチャーを体現するライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ東京渋谷」（東京都渋谷区道玄坂、総支配人：プリン・パタナタム）は、2026年1月19日（月）より、プリン・パタナタムが新総支配人に着任したことをお知らせいたします。

プリン・パタナタムはタイ出身で、日本国内のみならず、ホスピタリティ業界において25年以上にわたる豊富な経験を有しています。

ホテルインディゴ東京渋谷着任以前は、ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋にて総支配人を務めたほか、来日前にはインターコンチネンタル・バンコク・スクンビットにおいて、開業準備段階から総支配人としてホテルを率い、数々の実績を築いてまいりました。

総支配人就任以前は、主にセールス＆マーケティング分野において数多くの成果を上げるとともに、オペレーション分野での豊富な経験も有しており、多角的な視点からホテル全体の価値向上に貢献してきました。

この度、それらの経験とホスピタリティへの情熱をもって、ホテルインディゴ東京渋谷の総支配人に就任いたしました。

【新総支配人プリン・パタナタムからのコメント】

2000年よりホスピタリティ業界に携わり、約25年のキャリアを経て、世界でも有数のダイナミックで進化し続ける街・渋谷に位置するホテルインディゴ東京渋谷の舵を取ることは、私にとって大きな喜びであり、刺激的な挑戦でもあります。

「ネイバーフッドストーリー」の哲学を大切にしながら、渋谷のカルチャーとクリエイティビティを、チームとともにゲスト体験へとつなげてまいります。

ホテルインディゴ東京渋谷で過ごすときが、単なる“滞在の場”にとどまらず、街のスピリットを映し出す活気ある発信の場として、多くの方に愛される存在となるよう努めてまいります。

【ホテルインディゴ東京渋谷について】

ホテルインディゴ東京渋谷は、2023年8月29日に大規模複合施設「道玄坂通／dogenzaka-dori」の上層階に開業いたしました。世界でも有数の交通量と知名度を誇る渋谷スクランブル交差点から徒歩圏内の絶好のロケーションに位置しております。

ホテルインディゴ東京渋谷のネイバーフッドストーリーは「個性と色が混在し変化するジャングルシティ」。多様性あふれるカラフルな生命体が育つジャングルのように、時代の流れとともに変化し続け、進化していきます。

渋谷のファッション・アート・音楽からインスパイアを受けたデザインやインテリアが館内のあちこちに散りばめられ、渋谷の新たな魅力をホテル滞在を通して発信しております。

ホテル概要：

- 正式名称：ホテルインディゴ東京渋谷- 総支配人：プリン・パタナタム- 開業日：2023年8月29日（火）- 所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12- 客室：272室（13階～28階）- 設備：3階：カフェ、11階：レストラン/バー/テラス、12階：ホテルレセプション、ジム- 公式サイト：https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/shibuyaku/hndsh/hoteldetail- Instagram：https://www.instagram.com/hotelindigotokyoshibuya/- Facebook：https://www.facebook.com/HotelIndigoTokyoShibuya

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイト www.hotelindigo.com(https://www.hotelindigo.com/hotels/jp/ja/reservation) その他SNSサイト www.facebook.com/Hotel.Indigo(https://www.facebook.com/hotelindigo/), www.instagram.com/hotelindigo.(https://www.instagram.com/hotelindigo) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://www.sixsenses.com/en), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)- プレミアム: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/en), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/content/gb/en/evenhotels?adobe_mc_sdid=SDID%3D6BE5203134B563B2-5DBC6104C9A2D3AE%7CMCORGID%3D8EAD67C25245B1870A490D4C%40AdobeOrg%7CTS%3D1769399096)- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)- スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/jp/ja/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/hotels/us/en/reservation)

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation(https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/(https://www.ihgplc.com/en)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan)