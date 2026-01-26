QuizKnockを運営する株式会社batonが札幌国際大学と包括連携協定を締結しました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）は、札幌国際大学（北海道札幌市、学長 蔵満保幸） と包括連携協定を締結しました。

なお、本件に関する調印式を、本日1月26日（月）に札幌国際大学にて執り行いました。

（左から）札幌国際大学地域・産学連携センター センター長 濱田剛一教授、株式会社baton 代表取締役 衣川洋佑、同大学 大学長 蔵満保幸教授、同大学 基盤教育部 安井政樹准教授

包括連携協定にあわせて、株式会社batonは札幌国際大学の安井政樹准教授と共同研究を開始します。主に小中学生の子どもたちを対象に、デジタル技術を活用した運動機会の創出や、情報モラルを学ぶ教材の開発などを進めていく予定です。

札幌国際大学および安井政樹准教授が持つ知見と、株式会社batonが培ってきたコンテンツ制作のノウハウを融合させることで、学校現場の課題に即した次世代教育モデルの構築を目指してまいります。

札幌国際大学 基盤教育部 安井政樹准教授 プロフィール

北海道・札幌市の小学校で20年間教諭を務め、2022年4月から現職。

主な研究テーマは、ICT を活用した教育の充実（子ども支援・教員支援）とインクルーシブ教育による共生社会の実現。ICT 教育、道徳教育、授業づくり等に関する著書・論文多数。また、文部科学省学校DX戦略アドバイザー、デジタル庁デジタル推進委員など公的機関の委員経験、資格豊富。

NHK for School 番組委員として、道徳番組「もやモ屋」「ココロ部」「SEED なやみのタネ」をはじめ、特別支援番組「u&i」など多くの番組制作に参画。

AIやデジタル技術を活用して子どもの発達や成長、教育にいかに役立てていくことができるのかについて、教師支援も含めた講演内容が評判で、多くの教員研修会や研究会の講師、アドバイザーを引き受けている。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/