聖隷佐倉市民病院がん医療支援センターによる、地域・学校に向けたがん啓発活動を強化

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

社会福祉法人聖隷福祉事業団(法人本部：静岡県浜松市/理事長：青木善治)が運営する聖隷佐倉市民病院(千葉県佐倉市/病院長：小谷俊明)は、2023年にがん医療支援センターを発足させ、がん薬物療法、外科治療、放射線治療、緩和ケアを組み合わせた、切れ目のないがん診療体制を提供しています。

診療と並行して、地域住民、教育関係者、学生を対象にした、がん啓発活動を積極的に行い、がんに関する正しい知識の普及を通じて、がん治療成績の向上につながる取り組みを行っています。

●がん啓発活動の目指すところ

現在わが国では、国民の２人のうち1人ががんに罹患し、国民の３人のうち1人はがんを原因として亡くなるという現状があります。がんの診断・治療の進歩により、がんの治療成績は向上を続けていますが、一方で、がん検診の受診率が欧米に比べて低い、がんの標準治療についての理解が十分ではない、などの課題が指摘されています。私たちは、この課題の解決のため、医療従事者以外の皆さまと医療従事者の間にある知識のギャップを埋める必要があると考え、がんについての啓発活動を強化しました。

●2025年度の主な取り組み

１.小・中学校養護教諭に向けたがん教育支援講演を開催（印旛地区教育研究会 佐倉市・酒々井町）

2025年8月、「がんについて教育の場で伝えたいこと」をテーマに、がんの基礎知識や、早期発見が重要なこと、がん教育の意義、生徒への伝え方などについて解説しました。本講演は、教育現場で子どもたちの健康を支える養護教諭の皆さまが、がんに関する正しい知識を深め、将来の健康意識を育む指導へとつなげていただくための貴重な機会となりました。

２.地域住民に向けたがん検診講演を開催（佐倉市ユーカリが丘）

2025年10月、がんの早期発見・標準治療の大切さを知っていただくため、「がん検診のすすめ」と題して講演会を開催しました。

各種がん検診の内容、結果通知からの診断・治療へのプロセス、がんに関する相談、公的支援制度まで分かりやすく解説しました。講演後、検診受診の意欲向上や、相談や支援についての質問が寄せられました。

３.高校生に向けたがん教育講演を開催（東京学館高等学校）

がん教育は学習指導要領に含まれており、文部科学省では外部講師を活用したがん教育を推進しています。千葉県からの依頼で、2025年10月、東京学館高等学校の441名の学生を対象に、がんの基礎知識、早期発見の重要性、標準治療が決定されるプロセス、がん予防などについて、解説しました。また、がんサバイバー(※)が参加し、自身の体験談を話しました。学生からは多くの学びや気づきの声が寄せられました。

※がんサバイバーとは、がんを経験した人のことで、がんを治療中の人、がんの治療を終了した人が含まれます。

● がん啓発を通して、社会を変える取り組みへ

当院は千葉県がん診療連携協力病院（胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・前立腺がん）に指定されており、質の高いがん診療を提供しています。さらに、継続的ながん啓発活動により、

・がん検診の受診率向上

・がん治療率の改善

・がん予防の普及による、がん罹患率の低下

につなげ、地域社会の健康づくりに寄与してまいります。

● 講演依頼・取材に関するお問い合わせ

自治体、企業、学校関係者の皆さまからの講演・セミナー等のご依頼や、取材のご相談を随時受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

がん医療支援センター長 木谷 哲

(関連記事)

●聖隷佐倉市民病院2025年11月より緩和ケア病棟が再開

～専用病棟で安心して療養に専念できる環境・緩和ケア活動の歩み～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000077508.html

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院

開設：2004年3月

所在地：千葉県佐倉市江原台2-36-2

病院長：小谷 俊明

病床数：399床

病院理念：キリスト教精神に基づく「隣人愛」に立ち患者本位のより良質な医療を求めて最善を尽くします