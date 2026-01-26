昨年度10名が就職を達成｜就労継続支援B型「GIF-TECH’s」の就職支援について
WellsTech株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役：平山翔大）は、「インターネットのチカラで、障がい福祉の今までを変える。」をビジョンに掲げ、Webワーク特化型の就労継続支援B型を運営しております。
当社が運営する就労継続支援B型「GIF-TECH’s」において、2025年（昨年度）は過去最多となる、合計10名の利用者が就職を達成いたしました。
（板橋区役所前：7名 志村坂上オフィス:3名）
Webワークに特化したB型事業所としての取り組み
GIF-TECH’s（ギフテックス）は、パソコンを使うWebスキルを学びながら、自分らしい働き方を目指せる就労継続支援B型事業所です。
2021年12月当時、東京都内では初めての「WEB&就職特化型」の事業所としてスタートしました。
主な業務内容は、動画編集・Webデザイン制作・SNS運用・データ入力など。
また、Web関連の委託業務（案件）を通じて工賃を生み出しているため、実践的な環境で学びながら経験を積める仕組みを整えております。
就職に向けた支援体制&就労選択支援の施行
「働きたいけれど、自分に合った職場が見つからない」
「面接でうまく自分をアピールできない」
このような課題を解決するために、GIF-TECH’sでは個別のキャリアサポートを充実させています。
具体的には、以下のような支援を行っています。
・ 自己理解を目指した活動や、職業適性アセスメント
・ 履歴書・職務経歴書の添削と面接対策
・ 企業との連携を強化できる社内見学や実習
また昨年10月、GIF-TECH’sは新たに「就労選択支援」の指定を受けました。
これにより一人ひとりの希望や特性に合わせた進路の選択を支援しながら「自分らしく働く」未来を実現できるよう、サポート体制の強化を進めております。
就職に向けたイベント開催（マッチングイベント・OB会など）
GIF-TECH’sでは、就職に関するイベントも随時開催しており、昨年は以下のような取り組みを行っております。
・仕事×逸材マッチングイベント(2025年10月)
障がい者雇用に興味のある企業と利用者を繋ぐ、就職マッチングイベントを実施
・ OB会（2025年3月）
就職した方と現在の利用者が交流を深め合いながら、実際の働く環境について理解を深める場を提供
特に仕事×逸材マッチングイベントでは、7社の企業様にご参加いただいており
「想像以上に完成度が高く、是非当社の見学にお招きしたい」
「B型とは思えない素敵な環境で、スキルの高い方々が多くて圧巻されました」
などの声も寄せられています。
また、本イベントをきっかけに企業とのご縁が生まれ、実際に内定が決定した利用者もいらっしゃいます。
「いたばし人と未来を創る会社賞2025」を受賞
また、昨年11月にWellsTech株式会社は「いたばし人と未来を創る会社賞2025」を受賞いたしました。
本賞は、地域に根差しながら「人を育て、未来につながる取り組み」を継続的に行う企業等を表彰する制度として創設されており、中小企業診断士・社会保険労務士などの専門家による審査を経て、受賞企業が選定されます。
昨年はこれまで取り組んだ人材育成が実を結び、働く未来を見据えた支援体制づくりが評価されました。
就職を目指す利用者の皆様にとっても、安心してステップアップできる環境に繋がるものと考えております。
今後の展望について
WellsTech株式会社は今後も、インターネットを活用した新たな福祉の形を追求し、Webワークを通して「自分に合った働き方を実現できる環境」を提供してまいります。
昨年度は多くの方々に支えられながら、就職支援の実績だけでなく施設全体の取り組みも前進できた一年でした。
そして今年も、就職したい方や夢を叶えたい方々に向けて、昨年よりさらに支援を充実させ、一人ひとりの「叶えたい未来」を実現できるよう伴走してまいります。
【イベント告知】就労継続支援B型 × 一般就労支援セミナー（オンライン同時開催）
なお、GIF-TECH’sでは就職支援の取り組みの一環として
日々どのような支援を行い、就職に繋げているかを紹介する「就労支援セミナー」を2026年2月に開催予定です。（板橋区役所前：オンライン同時開催予定）
これまで培ってきた支援の実践例をもとに、就労支援に取り組む皆様へ向けて、学びの機会を提供いたします。
【お申し込みURL】※Googleフォームへ移行します
https://forms.gle/Q6PgMggQ6TtAWzda8
