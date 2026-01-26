¡Ú¶â²Á³Ê¹âÆÃæ¡Û¿·Ç¯ Ç¯½é¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤ËÈôÌö¤È¾å¾º±¿¤ò´ê¤¦±ïµ¯Êª JUNGOLD¤«¤é½ã¶â¤Î´³»Ù¤ª¼é¤ê¡ÖÄ·¤Í¤ëÇÏ¡×Ìó1g¤¬È¯ÇäÃæ
½ã¶â¤Î¸áÇ¯¤Î¤ª¼é¤ê¡ÖÄ·¤Í¤ëÇÏ¡×Ìó1g¡£¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯¡×¡Ö´³»Ù¥·¥êー¥º¡×¡£(https://jungold.base.shop/items/125867612)
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï
Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ëÇÏ¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ê
Àª¤¤ ÈôÌö ¾å¾º±¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ò
K24 ½ã¶â¤ÇÀº¹ª¤ËÉ½¸½¤·¤¿
»ØÀè¥µ¥¤¥º¤Î½ã¶â¤ª¼é¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§½ã¶â¤Î¸áÇ¯¤Î¤ª¼é¤ê¡ÖÄ·¤Í¤ëÇÏ¡×
ÁÇºà¡¡K24 ½ã¶â
½ÅÎÌ¡¡Ìó1¥°¥é¥à
¢¨À½Â¤¹©Äø¾å Á°¸å1³äÄøÅÙ¤Î¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º¡§Ìó8¥ß¥êÁ°¸å
»ÅÍÍ¾å¤ÎÃí°Õ
¢¨ËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¼«Î©¤·¤Þ¤»¤ó
¢¨¤ª¼é¤êÂÞ¤Þ¤¿¤Ï³Û±ï¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¤ª¼é¤êÂæ»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
¡¡¥é¥ó¥À¥à¤ÇÂæ»æ¤òÁª¤Ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
ÉÕÂ°ÉÊ
JUNGOLDÊÝ¾Ú½ñ
¤ªºâÉÛ¤ËÆþ¤ë¤ª¼é¤ê¥Ó¥Ëー¥ë¥±ー¥¹ÂÞ
¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¶ÍÈ¢
³Û±ï¥±ー¥¹
¥ß¥Ë¤ª¼é¤êÉÛÀ½ÂÞ
ÈÎÇä·ÁÂÖ
Í½ÌóÈÎÇä ¼õÃíÀ¸»º
Ç¼´ü¡¡Ìó40Æü°Ê¾å
¢£ ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡ÖÄ·¤Í¤ëÇÏ¡×¤Ï
Àª¤¤ ÈôÌö ¾å¾º±¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´³»Ù¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó
¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤à½Ö´Ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¶â±¿ ¾¡Éé±¿
¤½¤·¤Æ´Ä¶¤ÎÊÑ²½ À®Ä¹¤ÎÀáÌÜ ¿·¤·¤¤Ä©Àï¡£
º£¤Þ¤µ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¤»þ
ÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ç³Î¤«¤ÊÁ°¿Ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯
ÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿»þ´Ö¤¬¼«Á³¤ÈÁ°¤Ø¿Ê¤à
¤½¤ó¤Ê¡ÈÀ®½Ï¤·¤¿ÈôÌö¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ½ã¶â¤Î´³»Ù¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JUNGOLD¤Î´³»Ù¤ª¼é¤ê¤Ï»ØÀè¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤Ê½ã¶â¡£
¤ªºâÉÛ¤Ë¤¹¤Ã¤È¼ý¤Þ¤êËèÆü»ý¤ÁÊâ¤±¤ë±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ
Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¤ß
¤ä¤ï¤é¤«¤Êµ±¤
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¡£
½ã¶â¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é
ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆÃÊÌ¤òÆü¾ï¤Ë
¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò¶¦¤Ë¡£
½ã¶â¤Î¤ª¼é¤ê¤Ç
ÎáÏÂÈ¬Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ JUNGOLD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JUNGOLD¤Ï
»ñ»º²ÁÃÍ¤È¿´Ìö¤ëÂÎ¸³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë½ã¶â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
»ØÀè¥µ¥¤¥º¤Î½ã¶â¥â¥Áー¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë
´³»Ù¥·¥êー¥º
±ïµ¯Êª
Îò»ËÅªÂêºà¤Ê¤É
500¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ë¡¿Í¸þ¤±OEM µÇ°ÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼ÒRAIN JUNGOLD¤Ç¤Ï
´ë¶È¤Î¼þÇ¯µÇ°
É½¾´µÇ°ÉÊ
ÈÎÇäÂ¥¿Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î
½ã¶âOEMÀ½ºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌÂÐ±þ
Ì¾Æþ¤ì
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂ¤·Á¤Î¤´ÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼ÒRAIN
½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÍëÌç2 11 9 ÌÚ¶ñÄê¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÀîÀµÆ»
ÀßÎ©2015Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
½ã¶â¥Ö¥é¥ó¥É JUNGOLD ¤Î´ë²è À½Â¤ ÈÎÇä
Êõ¾þÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É 2¿§¼î ¤ÎÅ¸³«
ÊõÀÐ ¥é¥Ü¥À¥¤¥ä¤Î¾¦ÉÊ³«È¯
Ë¡¿Í¸þ¤±OEM µÇ°ÉÊÀ½ºî
Ï¢ÍíÀè
TEL FAX 03 6284 7200
Email rainrain20151111@gmail.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://jungold.base.shop/
https://www.2020rain.com/