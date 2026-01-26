創業45年・地域に根差し、時代とともに変化し続ける「弘前物産パルシー展」

写真拡大 (全7枚)

株式会社JR東日本青森商業開発

株式会社JR東日本⻘森商業開発では、「⻘森の地域に根差し、⻘森を元気にします。そして、⻘森のその先の未来の懸け橋になります。」というパーパスに基づき、さまざまなプレイヤーと、地域共創に取り組んでまいりました。今回、青森県弘前市にて、今年で創業45周年を迎える土産店「弘前物産パルシー」を運営する株式会社弘前物産パルシーと、学校法人 柴田学園大学短期大学部の学生が、地元を知ることを目的として、JR弘前駅2F津軽ラウンジにて「弘前物産パルシー」の歴史や可能性にふれる展示等を行います。



【イベント概要】


タイトル：弘前物産パルシー展


期　　間：2026年1月31日（土）～2月27日（金）


場　　所：JR弘前駅2F津軽ラウンジ（弘前市表町1‐1）


展示内容：


●弘前物産パルシーとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　


弘前駅ビルの「アプリーズ」1階にある、今年で創業45年を


迎える土産物屋。 約36.41平方メートル (約11坪)ほどの面積に


600～700点の商品を取り揃えている。


昨年1月24日にご当地キャラクター「弘前ルーシィ」を発表し、


1月25日より 初のオリジナル製品となる弘前ルーシィグッズ＆


弘前特化型ご当地ステッカーの販売を開始。






●弘前物産パルシーの歴史について　


全ての始まりは、1979年に着工した3代目駅舎の隣に、のちのアプリーズとなる駅ビルの建築が決まり、1982年に弘前駅ビル「アプリーズ」の開業と同時に店舗をオープンさせた7社が出資し合って設立された土産物店、それが「弘前物産パルシー」。様々な試練を乗り越えて今日に至る。



●弘前物産パルシーのオリジナルキャラクター「弘前ルーシィ」誕生　


「駅の土産物屋」が街のためにできることを模索し、


弘前を盛り上げる為に、『パルシーでしか買えない商品を作ろう』という想いの元で、オリジナルキャラクターが誕生。






●柴田学園大学短期大学部の学生が考える「弘前物産パルシー」　


（１）オリジナルソング「弘前物産パルシー 四季を巡るお土産ソング」


歌と楽器演奏、ダンス映像をモニターに投影します。



（２）学生一推し！弘前物産パルシーで販売してほしい新商品案展示



（３）大切な人へ手作りカードと共に贈りたい、弘前物産パルシーのお土産品紹介


※該当のお土産品をご購入で、「学生手作りのメッセージカード」を弘前物産パルシーにてプレゼント！



（４）お子様が自由に遊べる、学生手作りおもちゃ展示



（５）お気に入りのあの商品も！？人気商品ランキング



（６）弘前の名所とともに紹介するお土産品



（７）弘前物産パルシーオリジナルキャラクター「弘前ルーシィ」とのコラボ展示


　１.「弘前ルーシィ」のお友達と衣装デザイン画展示


　２. 手作りぬいぐるみ展示


　３. 「弘前ルーシィ」(ハート)「他のオリジナルキャラクター」と一緒に撮影できる日替わりAR展示



《弘前物産パルシーオリジナルキャラクター「弘前ルーシィ」のぬりえをプレゼント》


期間中に弘前物産パルシーで「パルシー展を見た」と店舗スタッフに伝えると、「弘前ルーシィ」のぬりえをプレゼント！


※「弘前ルーシィ」の素材を元に柴田学園大学短期大学部学生が考えたオリジナルのぬりえです。




●共催：学校法人 柴田学園大学短期大学部


青森県弘前市の学校法人で、柴田学園大学、


柴田学園大学短期大学部、柴田学園大学附属柴田学園高等学校、


柴田幼稚園を経営。


1923年以来約1世紀にわたり、時代と共に、常に希望を抱き、高い教養と正しい躾を身につけて、自立した社会人として歩むべく、気品ある「人間力」を磨いてきました。脈々と受け継がれてきた建学の精神「教育即生活 生活即教育」（生活の中に教育があり、教育の中に生活がある）という理念のもとに、学園経営を行ってきました。






【施設概要】


施設名　：弘前駅ビルアプリーズ　　　　　　　　　


所在地　：〒036-8096


　　　　　弘前市大字表町2-11


営業時間：10:00-20:00（一部店舗により異なる）


Website：https://appliese-abc.com/







【会社概要】


会社名　：株式会社弘前物産パルシー　　　　　　　


代表者　：代表取締役　石田　博通


所在地　：〒036-8096


　　　　　弘前市表町2-11　アプリーズ1F


Website ：https://www.palcy.site






学校名　：学校法人 柴田学園大学短期大学部　　


学長　　：柴田学園　理事長代理　


　　　　　柴田学園大学短期大学部　学長　島内　智秋


所在地　：〒036-8503


　　　　　弘前市上瓦町25


Website ：https://www.shibata.ac.jp/








会社名　：株式会社JR東日本青森商業開発　　　　　


代表者　：代表取締役社長　真壁　まり子


所在地　：〒038-8555


　　　　　青森市柳川一丁目2-3


Website ：https://jre-abc.com/


※本プレスリリースは、2026年1月26日時点の内容となります。今後、予告なく内容が変更となる場合がございます。予め、ご了承くださいませ。