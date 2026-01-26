ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¡¢ ¡ØDOTOWN ÏÂÅÄ±º½»Âð Vol.14¡¦Vol.15¡Ù2¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆ±»þÊç½¸¤ò1·î27Æü¤è¤ê³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8887¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅòÆ£ Á±¹Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥·ー¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥é¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¡ØDOTOWN ÏÂÅÄ±º½»Âð Vol.14¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØDOTOWN ÏÂÅÄ±º½»Âð Vol.15¡Ù¤Î2¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÆ±»þ¤ËÊç½¸³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢Êç½¸¶â³Û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì3,688Ëü±ß¡¢3,342Ëü±ß¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇ¯Íø4.5¡ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë½þ´Ô¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤òºÆÁÈÀ®¤·¤¿¡¢°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¾¦ÉÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
DOTOWN ÏÂÅÄ±º½»ÂðVol.14 :
https://rimawarikun.com/customers/products/163?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund163164
DOTOWN ÏÂÅÄ±º½»ÂðVol.15 :
https://rimawarikun.com/customers/products/164?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund163164
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
¡ØDOTOWN ÏÂÅÄ±º½»Âð Vol.14¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØDOTOWN ÏÂÅÄ±º½»Âð Vol.15¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Ë±¿ÍÑ½ªÎ»Í½Äê¤Î¡ÖDOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.11¡ÊID¡§121¡Ë¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÆÁÈÀ®¥Õ¥¡¥ó¥É2°Æ·ï¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤ò1Åï¤º¤Ä¤ËÊ¬³ä¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÆ±»þ¤ËÁÈÀ®¡¦Êç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊÀß·×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¾¦ÉÊÀ¤Î¸þ¾åºö¤È¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö¤ò½¾Íè¤Î1Ç¯¤«¤é6¥ö·î¤ØÃ»½Ì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îô¸å½Ð»ñÈæÎ¨¤ò5¡ó¤«¤é10¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´À¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½þ´Ô¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°ÂÄêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥¹¥¯ÂÑÀ¤ò¶¯²½¤·¤¿¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë2¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆ±»þÊç½¸°Æ·ï¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÆîË¼Áí»ÔÏÂÅÄ±º¡ÊÏÂÅÄÄÍ¡Ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢³°Ë¼¤ËÌÌ¤·¤¿³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÏÂÅÄ±º³¤¿åÍá¾ì¡×¤Ï¡¢Çò¤¤º½ÉÍ¤ÈÀÄ¾¾¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤òÍ¤·¡¢¡Ö²÷¿åÍá¾ìÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿å¼Á¤È³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¿åÍá¤ä¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢°ëÍ·¤Ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â³Ú¤·¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥ê¥¾ー¥È¡¦ÂÚºßÀè¤È¤·¤Æ¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÂÅÄ±º¥¨¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤Êá·ßÊ¸²½¤¬»Ä¤ëÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÏÂÅÄµù¹Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¿©Ê¸²½¤äÃÏ°è»ñ¸»¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è´Ä¶¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½»´Ä¶¤ÈÈæ³ÓÅª¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëµï½»´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°Ü½»¡¦ÆóµòÅÀµï½»¤Î¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîË¼Áí»Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÏÂÅÄ±º¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤àÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö°Ü½»¡¦Äê½»¡¦UIJ¥¿ー¥ó¡×¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Êµï½»¥Ëー¥º¤Î¹¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¾ðÊó
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§DOTOWN ÏÂÅÄ±º½»ÂðVol.14
Êç½¸¶â³Û¡¡¡§36,880,000±ß
Í½ÄêÍø²ó¤ê¡§£´.5¡ó
Ê¬ÇÛ»þ´ü¡¡¡§£¶¥ö·î¡Ê½þ´Ô¤ÈÆ±»þ¡Ë
±¿ÍÑ´ü´Ö¡¡¡§£¶¥ö·î
Êç½¸·ÁÂÖ¡¡¡§ÀèÃå¼°
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§30 ～ 2026Ç¯£²·î18Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00¡Ê¢¨¡Ë
¢¨±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊç½¸¤òÁá´ü½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Êç½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://rimawarikun.com/customers/products/163?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund163614
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§DOTOWN ÏÂÅÄ±º½»ÂðVol.15
Êç½¸¶â³Û¡¡¡§33,420,000±ß
Í½ÄêÍø²ó¤ê¡§£´.5¡ó
Ê¬ÇÛ»þ´ü¡¡¡§£¶¥ö·î¡Ê½þ´Ô¤ÈÆ±»þ¡Ë
±¿ÍÑ´ü´Ö¡¡¡§£¶¥ö·î
Êç½¸·ÁÂÖ¡¡¡§ÀèÃå¼°
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë20¡§00 ～ 2026Ç¯£²·î18Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00¡Ê¢¨¡Ë
¢¨±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊç½¸¤òÁá´ü½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Êç½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://rimawarikun.com/customers/products/1644?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund163614
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤È¤Ï
¡È±þ±ç¤ò¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Ç¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ì¸ý1Ëü±ß¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤Ë·Ò¤¬¤ëÉÔÆ°»º¤Ë±þ±çÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡È±þ±ç·¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤Ç¤¹¡£
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò±þ±ç¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±×¡¹¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
*Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¹ñÆâNo.£±¤ÎÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯10·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
2022Ç¯5·î´üÄ´ºº¡¢2023Ç¯6·î´üÄ´ºº¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rimawarikun.com/
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é (iOS/Android)
https://app.adjust.com/19dbcy05
DOTOWN³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£²ÃúÌÜ£±ÈÖ£¸¹æ12³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡§Æ»ÁÄ½¤Æó
ÁÏ¶È¡§2004Ç¯£³·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂßµÚ¤Ó´ÉÍý¡¢½»Âð¤ÎÁý²þÃÛ¡¦·úÂØ¤¨µÚ¤Ó½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Î·Ð±Ä
HP ¡§https://dotown.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-1-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅòÆ£Á±¹Ô
ÁÏ¶È¡§2010Ç¯£¹·î29Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¡¢·úÊª´ÉÍý¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È ¡¢Áí¹ç·úÀß¶È
HP¡§ https://syla.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±-£±-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·
ÁÏ¶È¡§1970Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§2,363É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢·úÀß»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
HP¡§https://syla-holdings.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é Íø²ó¤ê¤¯¤ó±¿±Ä»öÌ³¶É
MAIL¡§support@rimawarikun.com