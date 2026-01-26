【1/22より】「【沖縄県】最大1000万円(補助率3/4)″賃上げ・生産性向上緊急支援事業″」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
沖縄県の「賃上げ・生産性向上緊急支援事業」の公募が開始します！
公募期間（予定）：令和8年4月～令和8年6月
実績報告書提出期限（予定）：令和9年2月
生産性向上に資する取組に対して最大1000万円(補助率3/4)を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇本補助金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=79018
------------
対象者
県内中小企業・小規模事業者
対象経費
平均給与月額を3%引き上げることを要件とし、以下の経費に対して補助します。
（1）設備投資・生産効率化支援：自動化や省力化等の生産効率化に資する機械装置、器具備品等の購入など
（2）従業員研修等：（1）の各社ごとの事業計画の運用に資する専門家派遣、従業員スキルアップ等の研修活動に要する経費
補助額
補助上限額：1,000万円
補助率：中小企業3/4、小規模事業者4/5
------------
